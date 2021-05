"Le pedí que se permita 10 días de felicidad": Analía Franchín habló sobre la internación de su hermana

Analía Franchín volvió a hablar sobre la salud de su hermana Sandra, que, actualmente, está internada en un centro de recuperación por sus adicciones.

"Por supuesto que tiene días en los que me llama y me dice: 'Me quiero ir, me encerraste, esto es una porquería, no me sirve'. Y después te manda una foto que está tan maravillosa, tan bien, con el pelo limpio. Vos decís: '¡Qué frivolidad!' Pero no, está con el pelo limpio. Más gordita. Con otro semblante. Con una sonrisa. Y, por supuesto, no con peligro de vida", relató en Debo Decir.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Básicamente, tiene un cerebro adicto. Es una chica con una vida muy, muy sufrida. Yo siempre estuve muy al lado de ella", agregó. "Cuando desaparecía y se iba a la 1-11-14, la iba a buscar. Siempre estuve muy cerca".

Según reveló Analía, logró convencer a su hermana de internarse con una propuesta a todo o nada. "Le dije 'Permitite, por lo menos, tener diez días de felicidad antes de morirte'. Porque yo le pregunté: '¿Qué recuerdos lindos tenés de tu vida?'. Y lo tuvo que pensar, no le salían. Entonces, le dije: 'Bueno, regalate esto. Tené diez días de una felicidad espléndida. Y después, si te querés morir, morite. Pero date ese gusto por lo menos’. Así que hacia eso vamos", ilustró.

"Celebramos cada mes de limpieza, cada día que está limpia es una celebración familiar", agregó. "Te adoro y gracias por poner tanta garra para salir de esto", agregó hablándole directamente.

A principios de mes, Analía reveló que Gastón Pauls la ayudó a encontrar un lugar para que su hermana recibiera tratamiento. "Gracias a Dios me contactó con la Fundación Eira y ahí está, luego de encontrarla en una situación indescriptible de deterioro. Yo creo que si ese día no lograba internarla, hoy estaría bajo tierra", contó.

"Obviamente para toda la familia siempre es muy dramático, triste. Es pelearla día a día. Es muy difícil y te marca, porque se empiezan a generar discusiones en la familia: que si vos pensás que lo hace a propósito, si no lo hace a propósito, si se lo buscó o no", continuó.