¡Le puso los puntos en vivo a Susana! La frenada de carro de su nieta, Lucía

Susana Giménez fue una de las últimas famosas en hacer su ingreso triunfal a la ceremonia de los Martín Fierro. Atenta a la transmisión en vivo de la alfombra roja, la diva frenó para dialogar algunos minutos con los conductores de la previa, transmitida por Telefe. ¡Mirá la frenada de carro de su nieta, Lucía!

La conductora lució un vestido hecho a medida de Michael Kors. "Lo vi y me encantó, pero ya no estaba. Así que me lo hicieron especial", destacó, al tiempo que aclaró: "Le dijeron (al diseñador) que yo era una persona que iba a muchos eventos importantes y que siempre compraba sus vestidos".

Minutos después, se sumó Lucía Celasco, su nieta; con un llamativo vestido en tono verde. La diva destacó la figura de su única nieta y recordó que fue ella quien le había comprado la prenda en uno de los viajes que hicieron al extranjero. "Se lo probó y cuando vi cómo le quedaba dije: 'Se lo compro'", recordó.

"Bah... dependiendo lo que costara, claro. ¡Pero estaba baratísimo!", destacó la conductora. Un tanto incómoda, Lucía la miró y, lejos de dejarle pasar el comentario, disparó: "¡Baratísimo para vos!".