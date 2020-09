"¡Le quiero poner Fernando!" Barby Franco contó que está buscando ser mamá con Burlando

Primero fue la suspensión de la boda, luego la confirmación de que había vendido el costoso anillo de compromiso por migajas y ahora, Barby Franco contó una intimidad de su relación con Fernando Burlando.

La modelo contó que tras ocho largos años en pareja con el mediático abogado, finalmente su máxima ilusión y fantasía está por convertirse en realidad: aseguró que ya comenzó con los preparativos para convertirse en mamá.

A través de su cuenta de Instagram, la panelista le respondió a un seguidor que le aseguró que le encantaría verla convertida en madre. Muy entusiasmada, hizo una declaración que sorprendió. "Ya, muy pronto. ¡Estamos muy en el tema! Ay, me da miedo... No sé cómo sería como madre", contó.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Al mismo tiempo, contó que en el caso de ser la encargada de elegir el nombre le gustaría ponerle como su pareja: "Ay, yo le quiero poner Fernando pero todos me dicen que no", expresó haciendo hincapié en que le gustaría que su hijo se llame como el abogado.

Meses atrás, la morocha había contado qué pasó con el anillo de bodas que el abogado penalista le había obsequiado el año pasado, cuando parecía que finalmente iban a dar el sí en el altar tras ocho años de noviazgo.

“No, no me casé. ¿No te enteraste? Nos íbamos a casar, pero él me canceló la boda. Ya tenía todo… Tenía tremendo anillo y él me lo suspendió”, le había contado a Guido Kaczka en El Trece.

Lo cierto es que la historia no quedó ahí. Kaczka quiso saber qué había hecho con el preciado anillo de bodas. ¿Lo había guardado para otra ocasión? La modelo no tardó en responderle, pero sus declaraciones sin lugar a dudas llamaron la atención de todos, incluso del propio conductor. “¡El anillo lo vendí por Mercado Libre!. Después me enteré del monto total que salía el anillo y claro, me di cuenta de que lo vendí por dos mangos, lo regalé”, se lamentó.

Finalmente, la modelo y pareja de Burlando habia contado que se trataba de una pieza de joyería muy cara: “Era muy caro, y creo que lo vendí por mil pesos”, contó, ante la sorpresa de todos y cerró: “Cuando se enteró, Burlando casi me mata”.