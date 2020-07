¿Le sacaron el título a Samanta? El cambio en la final de "Bake off" que anticipó Paula Chaves

Paula Chaves rompió el silencio sobre las denuncias de fraude en Bake Off Argentina por el pasado, que mostró en exclusiva BigBang, laboral de una de las finalistas, Samanta Casais. Sin embargo, la modelo y conductora -que está a punto de ser nuevamente mama- evitó dar precisiones y dejó un mensaje ambiguo sobre las definiciones que tomarán tanto la productora Turner, como Telefe.

“Siempre estuve muy tranquila porque sé con la gente con la que estoy trabajando. Entiendo que esto es medio embolante, porque mancha un programa tan lindo como es Bake Off. Pero todo va a quedar resuelto para que el público se quede conforme. Obviamente no me gusta que pase todo esto. Siempre estuve muy tranquila porque confío ciegamente en Turner y en Telefé”, dijo la conductora en un audio que le mandó a su amigo y ex compañero de trabajo José María Listorti.

Es que después de que se conoció el pasado profesional de Samanta, que va contra las reglas del programa de que los pasteleros deben ser amateurs, llovieron las críticas en redes sociales por la falta de investigación por parte de la producción.

“El programa esta hecho con una transparencia, yo estoy detrás de cámara, yo sé cómo son las definiciones. El jurado es transparente, el casting es super transparente. Entiendo que hay cosas que se pueda escapar porque obviamente la producción no es un agente secreto. Cuando los participantes ingresan firman una declaración, firman un contrato en donde ellos se hacen cargo de las cosas que están poniendo”, agregó.

La duda que quedó en el aire luego de su descargo es cuál será la decisión de la productora y del canal teniendo en cuenta de que hay varios indicios de que Samanta fue erguida como la ganadora del certamen. Sobre todo luego de que apareció en las redes sociales una foto de ella en una cocina totalmente remodelada. Cabe destacar que el premio por ganar el certamen es de $600.000.

El domingo se revelará el misterio y seguramente la decisión final que tomarán tanto desde Turner, como Telefe, ante este escándalo recién salido del horno.