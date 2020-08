"Les quiero decir que el gorila...": Juana Viale volvió a hablar del presidente y redobló la apuesta

"¡No soy golpista, ni gorila!". Una vez más, Juana Viale volvió a hablar de la polémica que se desató hace un mes cuando, durante uno de los programas en los que reemplazó en la conducción a su abuela, les preguntó a sus entrevistados si creían que Alberto Fernández iba a poder terminar su mandato. La actriz fue cuestionada por la pregunta, señalada como "golpista" y habló una vez más del tema en el programa de Mirtha Legrand. Además, denunció que hay funcionarios del Gobierno que no aceptan la invitación para sumarse a la mesa.

Todo comenzó cuando la propia actriz sacó el tema durante la emisión del sábado por la noche. "Por suerte sólo pregunto, porque si digo lo que pienso ya no soy (trabajadora) esencial para nadie", disparó con ironía. "¿Por qué no te animás?", indagó Karina Mazzocco, una de las invitadas. "Cuando empecé (el reemplazo), era por quince días y se fue corriendo. La realidad es que yo no sé muchas veces preguntar, porque no es mi metier estar tan informada de todo. Y con el tiempo me empecé a curtir, tengo un equipo de producción alucinante atrás".

Consultada por la pregunta sobre la gestión del mandato de Fernández, Juanita reforzó: "Me afectó mucho, porque no soy política. Por eso, en su momento escribí algo, porque me sentí como muy señalada. Primero porque fue una pregunta, no con una intención. Porque lo único que yo quiero es que la Argentina le vaya bien. Indistinta la bandera que tenga el presidente".

"Lo único que yo quiero es que a la Argentina le vaya bien, indistinta la bandera que tenga el presidente", prosiguió la nieta de Mirtha, quien fue interrumpida por Mazzocco: "Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Total el público se renueva". En ese momento, Juana levantó el tono de su voz y recordó: "Pregunté si pensaban que Alberto terminaba su mandato. En forma de pregunta, pero no de golpista o de querer generar nada. Por todo el caos y... Bueno, no importa".

Me acusaron de golpista y de gorila que, entre paréntesis, es un animal muy inteligente y quiero decirlo. No me gusta que me cataloguen como algo"

Tras auto censurar su explicación, la actriz prosiguió: "El tema es que me afectó mucho, porque yo no soy política. No tengo una banda o roja, o blanca o de cualquier color. Estoy acá con intención de proporcionar información y gente que puede opinar, mucho más de lo que yo puedo opinar. Entonces, esa vez me afectó bastante. Me acusaron de golpista y de gorila que, entre paréntesis, es un animal muy inteligente y quiero decirlo. No me gusta que me cataloguen como algo".

Una semana atrás, después de su primer descargo, la actriz reconoció que tuvo que aceptar invitados impuestos por la producción y que muchos funcionarios del Gobierno declinaron su invitación de participar del ciclo. "Para la producción es muy complejo traer a los invitados porque muchos no quieren venir por la cuarentena. Muchos políticos piden una mesa equilibrada y son más complicados que los actores. En mi gestión, no me plantaron, pero sí hubo algunos que se bajaron".