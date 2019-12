¡Llamen a los bomberos! El video de Jimena Barón y su hijo Momo con una vela que incendió las redes

Si bien este jueves Jimena Barón realizará un nuevo show en el Teatro Opera, quedó en el centro de la polémica por otro motivo: publicó a través de su cuenta de Instagram un video en el que se la ve con su hijo, Morrison, de 5 años, prendiendo una vela y jugando con fuego. "Se prendía fuego y yo re en una", tituló, con humor, la actriz y cantante en su historia de la red social.

En la imagen en cuestión se puede ver como Jimena utiliza un fósforo para encender una vela y luego se lo da encendido a su hijo, que se encontraba sentado a su lado. En ese momento, ella se para sobre el sillón y comienza a bailar de espaldas al nene, mientras que éste no puede apagar el fuego a pesar de sus soplidos. “Ay, mamá. ¡Me va a quemar!”, fue el aviso de Momo a su mamá.

Claro está, Jimena se dio vuelta rápidamente al escuchar a su hijo y apagó el fósforo de un soplido a pura carcajada. Pero ya era tarde y los internautas no tardaron en cuestionarla por esto. Pero una de las críticas más fuertes vino de Nicole Neumann, quien sentada en su lugar como panelista de Nosotros a la mañana arremetió contra la protagonista de La Cobra.

“Se podría haber quemado la mano, haber quemado la casa. Hay que tener mucho cuidado con el fuego. Está bueno enseñarles pero hay ciertos riesgos que los chicos de cierta edad no saben manejar”, señaló, sin dudar, la ex pareja de Fabián Cubero.

La modelo se mostró indignada con sus compañeros, quienes destacaron las risas divertidas de Jimena y Momo, y disparó: “Paren chicos, transmitamos bien las cosas, no está bien que una mamá hago esto. El chico sin querer puede incendiar una casa. A mi tía se le incendió la casa por una vela. Es muy peligroso. Se cae en el sillón, se prende fuego y pueden morir los dos”.

Realmente insólito, me critican a mi como madre cuando en realidad al pibe no le dan las neuronas ni para soplar un fósforo AHRE QUE SI ERA UNA FORRA https://t.co/yAiyxEENMG — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) 12 de diciembre de 2019

Pero lejos de dar el brazo a torcer, Jimena no se mostró arrepentida y con mucha ironía se refirió a las críticas que recibió: "Realmente, insólito, me critican a mí como madre cuando en realidad al pibe no le dan las neuronas ni para soplar un fósforo. Ahre que sí era una forra", concluyó.