¿Llega la cigüeña? Le preguntaron si está embarazada y Pampita respondió: "Depende de Dios"

En marzo de este año, días antes de que se decrete el aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus, Carolina Pampita Ardohain se había mostrado muy feliz junto a su nuevo marido, Roberto García Moritán, le dedicó palabras muy dulces a los amores de su vida, sus hijos, y no dudó en confirmar que le gustaría volver a ser mamá: "Ganas sí hay, pero no se cuando. Está en planes a futuro", afirmó.

Y al aparecer, el futuro ya llegó. Si bien la modelo aclaró hace tan solo un mes que no estaba embarazada, el periodista Sebastián "Pampito" Perelló Aciar confirmó sin ningún tipo de duda que la modelo está esperando su primer hijo con el empresario gastronómico. “No estoy embarazada, la verdad es que me encantaría poder decirles eso, pero este año no creo, el año que viene veremos", habia dicho Pampita semanas atrás.

Y sumó: "Además, depende del de arriba, depende de Dios, así que nunca se sabe. Estas cosas dependen del destino, yo creo mucho en Dios así que cuando tenga que ser será”. Lo cierto es que el periodista volvió a encender los rumores de embarazo de la ex jurado del Bailando después de que un seguidor le preguntara a través de las Stories de Instagram si la esposa de Moritán está embarazada: “Sí”, contestó Pampito, encendiendo la mecha.

Consultada sobre los rumores, Carolina respondió en un audio que pusieron al aire en LAM: “La verdad es que como ya lo dije en varios lugares, eso depende de Dios. Si eso llega a pasar obviamente lo diríamos, es una noticia lindísima. Si eso algún día sucede, vamos a ser las primeras personas que salgamos a contarlo muy contentos. Esperemos y veremos qué tiene planeado Dios para nosotros”.

Cabe recordar que Pampita ya es madre de Bautista, Beltrán, Benicio y Blanca, quien falleció a la edad de seis el 8 de septiembre de 2012 en la clínica Las Condes de Santiago de Chile, a causa de una fulminante neumonía hemorrágica. Todos ellos son frutos de la relación que mantuvo por más de diez años con Benjamín Vicuña. Mientras que por su parte, Moritán es padre de Delfina y Santino con su ex esposa, Milagros Brito.

A comienzos de año, la modelo no solo manifestó su deseo de convertirse en mamá con quinta vez, sino que también se refirió a la crianza de sus tres varones, a quienes les inculca el respeto por sobre todas las cosas. "A mi me importa mucho los hombres que van a ser mis hijos en un futuro. Si yo no les muestro un ejemplo intachable de cómo se trata al otro, no se los puedo inculcar. En mi casa es muy sagrado el trato", había contado.