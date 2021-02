¡Llega la serie de Diego Maradona! Cuándo podrá verse online y qué reclama Claudia Villafale

La serie que cuenta la vida de Diego Maradona tenía previsto su estreno para el día del cumpleaños número 60 del ex futbolista, sin embargo, la pandemia de Covid-19 atrasó su llegada a la pantalla, y luego la muerte del "Diez" hizo que su lanzamiento (muy esperado para algunos y muy temido por otros) se retrasara.

Según contó el actor Marcelo Mazzarello, quien en la ficción interpreta al entrenador Carlos Salvador Bilardo, el atraso surgió porque hubo muchos problemas para poder filmar la historia, dado a que por la llegada del coronavirus muchas cosas no pudieron hacerse como se esperaba.

La serie de Diego Maradona podría estrenarse en marzo o abril de este año.

"No se adelantó la serie de Diego, se viene más bien retrasando por el tema Covid-19. No se puede adelantar porque hubo algunos protocolos que no se pudieron llevar adelante. Sé que estaban esperando la post producción, espero que en marzo pueda estar al aire la primera temporada, pero no estoy seguro que sea así", comentó en una entrevista con Mitre Live.

Sobre la producción de Amazon Prime Video, Mazzarello dijo que espera que la serie llegue a la pantalla en marzo o abril de este año, y aclaró que hasta el momento no tuvo la posibilidad de ver ni siquiera algunas de las escenas que filmó.

"Pude disfrutar del trabajo con distintos actores, fuimos a México y a Nápoles. Reviví cosas y quedaron cosas de muchísima calidad. Se va a mezclar la ficción con documentos reales. Hay un montón de cosas que van a aparecer de mezcla de esos dos mundos. Hay mucha inversión en eso. Es algo que va a dar un resultado único", aseguró.

Marcelo Mazzarello interpretará a Carlos Bilardo.

En cuanto al contenido que mostrará la serie, tema por el que Claudia Villafañe intenta frenar el estreno de Sueño bendito junto a su abogado Fernando Burlando, Mazzarello afirmó que hay mucha reserva en cuanto a lo que se puede contar del documental, por los problemas legales vigentes.

"Yo creo que lo que se ha hecho es un trabajo muy cuidado para reflejar la vida de un ídolo. Está hecho con mucho cariño hacia Diego y con mucho respeto. El resultado final no es mostrar lo que no forma parte de lo que lo volvió ídolo pero tenés que mostrar todos los aspectos", sumó.

Hacia el final de la charla, el artista indicó que en Sueño bendito se verán muchos momentos que fueron de público conocimiento, aunque también se abordará su vida privada.

"Hay pasajes que son de conocimiento público, no es que no nos vamos a enterar de cosas que no sabíamos. Será tratado con el respeto que Diego se merece", cerró Mazzarello.

Problemas legales

El año pasado, trascendió un documento firmado por el propio Maradona, en el que autorizaba al gigante de streaming a tratar ciertos y delicados temas de su vida privada. En pocas palabras, el "Diez" exigió en el contrato que firmó por alrededor de 100 millones de dólares que se traten, sí o sí, 14 aspectos de su vida que ponen especial foco en las acusaciones que venía haciendo él contra su ex mujer, Claudia Villafañe.

Lo cierto es que estos puntos -que van desde las supuestas infidelidades de Claudia Villafañe al testamento en favor de sus hijas, Dalma y Gianinna, que Diego fue "obligado" a firmar aparentemente mientras su vida corría peligro- molestaron a la rubia, quien no dudó en su momento en agarrar el teléfono y llamar al padre de sus hijas para reprocharle su actitud.

Como no pudieron llegar a un acuerdo, Villafañe optó por interceder con su abogado Fernando Burlando, sobre todo porque asegura que muchas de las cosas que se mostrarán no son verdad y atacan su buen honor.

La serie cuenta aspectos íntimos del ex futbolista.

Los 14 puntos que el Diez quiso que se mostraran

Las infidelidades de Claudia Villafañe (Hecho concreto accidente de auto) y su relación con Jorge Taiana que comenzó mientras nosotros aún estábamos casados.

La defraudación realizada en Miami, Estado de Florida, USA, donde Claudia Villafañe compró 7 departamentos desde el año 2000 a la fecha, y por lo que actualmente estamos en juicio.

El testamento que me hicieron firmar en favor de mis hijas Dalma y Gianinna cuando yo estaba en grave estado, a punto de perder la vida.

La utilización del poder amplio de administración y disposición que le había otorgado a Claudia Villafañe para poner varios bienes a su nombre y de terceros, beneficiándose económicamente, en perjuicio mío.

El apoderamiento que hizo de todos los objetos que obtuve durante mi exitosa carrera como futbolista, tales como camisetas, botines, banderines, trofeos, réplica de la copa del mundos, etc) que ella tenía bajo su cuidado y que terminó robándomelas.

Las 2 veces que estuve gravemente internado, en Punta del Este en el año 2000 y en el Sanatorio Güemes en Buenos Aires en el año 2007, se aprovechó de esa situación para comprar bienes y ponerlos a su nombre.

El enfrentamiento entre Claudia y Diego duró años, y seguía hasta sus últimos días.