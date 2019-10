"Lloren chicos, sigo casada": Flor de la V negó los rumores de separación con Pablo Goycochea

Luego de los rumores de crisis con su marido Pablo Goycochea, Florencia de la V filmó un video mientras acompañaba a sus hijos a la plaza y lo compartió en redes sociales para desmentir la información.

"Me tomo 5 minutos porque tengo que decirles que no estoy separada. Lo lamento, sí, lloren chicos, sigo casada", señaló la actriz quien además les pidió a los medios que no publiquen fotos de sus mellizos, Paul e Isabella.

¿Divorcio o problemas económicos?

Los comentarios sobre un posible divorcio de la actriz y su marido comenzaron a raíz de una consulta de Goycochea a un estudio de abogados, revelada en Intrusos por el panelista Damián Rojo.

Sin embargo, otro ingrediente se suma al cuadro. Según reveló este jueves Jorge Rial, el matrimonio estaría atravesando dificultades económicas que podrían haber sido el origen de la búsqueda de ayuda legal.

"Cuando nos empieza a llegar información de problemas financieros pensamos que tal vez lo que pedia Goycochea era un asesoramiento judicial ante la posibilidad de una revisión de las cuentas de la familia", expresó el conductor aunque aclaró que "hay dos escenarios, el personal y el económico".