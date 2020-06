"Lo malo de los besos es que...": Daniel Osvaldo y un nuevo "guiño" a Jimena Barón en plena convivencia

Los guiños entre el futbolista Daniel Osvaldo y la actriz y cantante Jimena Barón siguen. Luego de que ella se encargó de remarcar los motivos por los cuales decidió volver a convivir con su ex pareja y padre de su hijo, Morrison, ahora fue el turno de él. En sus historias de Instagram compartió una foto de Joaquín Sabina y una cita más que sugestiva, perteneciente a “Siente Crisantemos”, tema del cantautor español.

“Lo bueno de los años es que curan las heridas, lo malo de los besos es que crean adicción...", escribió Osvaldo, dando la pauta de hacia dónde está yendo su vida sentimental.

Barón y Osvaldo mantuvieron, según la propia actriz se encargó de remarcar en varias ocasiones, una relación conflictiva. Incluso ella lo acusó, entre otras cosas, de ser violento y un padre ausente. Sin embargo, las críticas de la actriz y cantante para con el futbolista parecen ser cosa del pasado, ya que actualmente disfrutan de la cotidianidad del hogar en medio del aislamiento social y obligatorio con el pequeño Morrison y hasta celebraron juntos el cumpleaños de la ex Bailando después de mucho tiempo.

Pero los internautas, sobre todo los seguidores de Jimena, no están contentos con esta situación, y no sólo la cuestionaron por romper la cuarentena, sino que también la criticaron por convivir con alguien a quien acusó de violento y hasta repudió cuando Marcelo Tinelli lo quería convocar al programa cuando el delantero había llegado a la final del Bailando con las estrellas italiano.

Pero lejos de quedarse callada, y fiel a su estilo, la cantante hizo un contundente descargo en sus redes sociales dedicado, especialmente, a los haters. "Hasta que Instagram me exija tenerla atada seguiré compartiendo mi vida con todo lo que eso significa. Seguirán opinando y hablando, y también está bien”, escribió la ex Esperanza Mía luego de hacer un vivo en dicha red social.

Y cerró: “La única diferencia entre todo eso y yo es que la única que vive mi vida soy yo misma. La única realidad es que un día me voy a cagar muriendo y la única decisión tomada es vivir como se me cante el ojete, intentando no joder a nadie".

Desde hace una semana y por pedido exclusivo de su hijo Momo, Jimena aceptó quedarse en la casa de su ex pareja por unos días.

De esta manera, ambos hicieron borrón y cuenta nueva, dejaron las peleas y los enfrentamientos de lado, y se muestran unidos y compinches a través de las redes sociales. "El alma se llena de curitas invisibles, se siente bien”, contó la artista.