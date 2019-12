"Lo nuestro fue muy transparente": qué dijo Flor Vigna cuando le preguntaron si Mati Napp había salido con Noelia Marzol

A pesar de que Florencia Vigna y su coach, Matías Napp, anunciaron su separación hace algunas semanas, lo cierto es que todavía no se sabe cuáles fueron los motivos que llevaron a la pareja a separarse. En medio de conjeturas y falsos rumores, este martes a la noche Ángel de Brito aprovechó el momento en que le daba la devolución a Vigna y a su compañero de baile, Facundo Mazzei, para preguntarle a Napp si era cierto que había salido con Noelia Marzol. ""Estoy acá para mi equipo, no voy a hablar de mi vida personal", contestó el coreógrafo para esquivar la incómoda situación.

A finales de octubre, Vigna y Napp confirmaron que luego de algunos meses de amor, finalmente habían decidido separarse. Sin embargo, la ex pareja continuó con su trabajo, y hasta el día de hoy, ambos forman parte de uno de los equipos de baile preferidos por el jurado del Bailando por un Sueño.

Con muchas chances de ganar, este martes a la noche Vigna y Mazzei demostraron en el reggaeton que son una de las mejores parejas, con una coreografía que además deslumbró al jurado y al BAR. Por eso, antes de llenarlos de elogios, Ángel de Brito tomó la palabra, y le preguntó a Napp si era cierto que había tenido un romance con la bailarina y actriz Noelia Marzol.

"Estoy acá para mi equipo, no voy a hablar de mi vida personal. Estoy para ellos. Pero no, cuando me lo preguntaron, no lo desmentí", aseguró el coreógrafo, y luego tomó la palabra su ex, quien trató de responder como pudo.

"Cuando estuvimos juntos fuimos muy blancos y nos contamos todo. No puedo decir nada de él, fue un hombre espectacular. Si él estuvo con otras mujeres anteriormente está muy bien porque es libre de explorar su vida y no le hacía mal a nadie. Todo entre nosotros fue muy transparente, y si bien no llegamos a ser novios siempre respetamos los sentimientos del otro", sostuvo la ex Combate.

Además, respecto a si le gusta saber sobre el pasado de sus ex, ella dijo que era muy chusma, pero que lo mejor era no preguntar porque después se volvía difícil aguantar la situación. De inmediato, Marcelo Tinelli interrumpió para dar su opinión sobre si resulta o no conveniente conocer a los amores anteriores de las parejas actuales: “Yo no, mejor no enterarse. ¡Ya está!”.

Ante la presión del estudio, Napp volvió a repetir que estaba allí para su equipo y que solo iba a responder por ellos, a lo que De Brito le aclaró que se quedara tranquilo, porque según la información que él manejaba, el romance con Marzol habría sido anterior a su relación con Vigna.

A pesar de que los rumores indican que la relación habría sido hace algunos meses atrás, lo cierto es que al coach se lo vio muy cerca de Marzol en noviembre pasado durante el cumpleaños del director y actor José María Muscari, al que asistió por ser uno de los artífices de la obra Sex, donde también trabaja Noelia.