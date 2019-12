"Lo primero que me preguntó fue por el tamaño de mi miembro": dijo la chica trans que Latorre quiso conquistar

Hace muy pocos días, la vedette trans Julieta Biesa habló por primera vez ante los medios, y confesó que luego de haber estado en un boliche, Diego Latorre la siguió con su auto para pasar la noche con ella. Aunque aseguró que finalmente no pasó nada con el ex futbolista, este viernes la morocha confesó que no quiso estar con el marido de Yanina Latorre, debido a que le pareció un ordinario porque apenas la vio le preguntó por el tamaño de su miembro, y si era activa.

"Cuando empecé a hablar me sentí súper rara, porque me preguntaba cosas raras, como por ejemplo si era activa. También me hizo preguntarle con la mano como la tenía (por sus partes íntimas)", contó en Incorrectas, el programa de Moria Casán que se emite por América.

Ante las consultas de las panelistas, Biesa reveló que la noche en que Latorre la siguió con su camioneta, ella llegó a subirse al vehículo, aunque decidió no irse con él a un hotel alojamiento porque le pareció muy ordinario por la manera en que la trataba.

"Lo primero que me preguntó fue por el tamaño de mi miembro, y después si era activa. Ahí me pareció un ordinario por las boludeces que me decía", aseguró la modelo. En su explicación, también dijo que en general, muchos hombres piensan que por ser transexual o travesti, se dedican a la prostitución, cosa que no siempre es así.

Luego de su confesión, en el programa sacaron al aire también a una periodista llamada Laura, que no quiso revelar su nombre ni su lugar de trabajo, y sin dar demasiados detalles, contó que hace un año y medio vivió una situación muy desagradable con Latorre.

"Fue feo, triste lo que pasó. Y cada vez que escuchó a estas chicas, me pongo mal por ellas también. Yo viví un acoso, donde me invitó a hacer algo sexual", aseguró, al mismo tiempo que agregó que además de su familia, solo le habló de este hecho a una periodista de espectáculos de confianza suya.

Antes de que se conociera este testimonio, y luego de que Biesa saliera a contar su verdad, este viernes a la mañana Yanina Latorre decidió anunciar su separación de su marido en el programa Los Ángeles de la Mañana, donde ella trabaja como panelista.

Según contó la rubia, el distanciamiento comenzó hace mas o menos seis meses, y ahora ambos viven en casas separadas, aunque cada tanto se reúnen con sus hijos y pasan tiempo como familia.

“Nos pasaron muchas cosas, son muchos años vividos. Lo vengo pensando hace un tiempo y quise estar sola para probar si a Diego lo banqué por cariño, o por amor. En agosto tomé la decisión y él se enojó, queríamos esperar a que terminara el año”, sostuvo, y entre lágrimas, afirmó que su marido es el amor de su vida, pero que a pesar de eso, es ella la que tiene ganas de estar sola para ver qué le sucede.

“Ahora tengo ganas de estar sola, y si aparece alguien me quiero dar el placer o la oportunidad de ver qué pasa. Pero por ahora no me pasó, no he tenido ganas. Ahí es cuando pienso: ‘¿Lo seguiré queriendo a Diego?’”, preguntó.

Después de que Yanina confirmara la separación, en la tarde del viernes Diego Latorre rompió el silencio en Radio Mitre, y aseguró que todos los rumores en su contra son mentiras, y que por eso va a iniciar acciones legales contra quienes lo difaman. "Voy a ir directamente a lo legal, ya no saben como difamar. Estas cosas no las voy a tolerar", aclaró molesto.