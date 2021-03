"Es una mancha": Roccasalvo pidió disculpas tras anunciar "por error" la muerte de Sofía Sarkany

El sábado por la noche Susana Roccasalvo comunicó al cierre de su programa Implacables, que la hija de Ricky Sarkany, Sofía, había muerto en Estados Unidos tras batallar contra un cáncer.

Sin embargo, desde la familia de la joven rápidamente salieron a desmentirla, y explicaron que si bien Sofía estaba en estado crítico, aún seguía peleando por su vida. Tras esta terrible confusión, el domingo la conductora hizo su descargo, en el cual explicó que estaba desolada y que todo había sido producto de mala información.

Susana Roccasalvo pidió disculpas por anunciar la muerte de Sofía Sarkany antes de tiempo.

“Quiero contarles cómo sucedió, a las 20.33 un periodista que no hace espectáculos me preguntó si yo sabía lo que había pasado. Esta persona me dice lo que había pasado y yo le pregunto si estaba chequeado. Me dice que sí. Le vuelvo a preguntar cuál de las hijas de Ricky era, por las dudas, y me lo vuelve a confirmar. Pensé 'voy a dejar que esta persona siga confirmando el tema y lo voy a dejar para lo último'. Lo vuelve a confirmar y a las 21 lo dije para el cierre", sostuvo.

Después de eso, dijo que cuando estaba llegando a su casa tras salir del canal, varias personas del ámbito de la televisión y algunos amigos le dijeron que la joven no había fallecido.

"Hace 25 años que estoy al frente de un programa de espectáculos, es la primera vez que me pasa algo así. Estoy desolada porque pensé que nunca me iba a pasar. Lástima que haya sido de esta forma con una persona tan joven. Estoy muy mal, porque la muerte de un hijo no tiene nombre. Yo he sido sumamente respetuosa, siempre. Acá no se da la información de que 'fulano tiene cáncer', se habla cuando la familia lo hace público", aclaró.

Además, dijo que para ella los temas de salud nunca son una primicia, y que siempre fue muy respetuosa, sobre todo porque cuando le tocó a ella estar en ese lugar, los demás también fueron considerados con ella.

"Lamento mucho la mancha en mi carrera, pero como me dijo un colega, 'puede pasar'. Todo mi abrazo, mi solidaridad, mi disculpas para la familia Sarkany, que debe ser horrible. Imagínense el drama de esta familia. Maldito sea el momento en que lo leí el mensaje en el celular y lo dije. Yo lo siento como una mancha, pero qué voy a hacer, me tengo que hacer cargo de lo que hice involuntariamente y deslindo totalmente a mi producción”, cerró.

Sofía Sarkany falleció este lunes.

Los mensajes de despedida de los famosos

Sofía Sarkany era muy querida dentro del ambiente artístico, donde tenía muchos amigos y conocidos que la admiraban no solo por su talento, sino también por su fortaleza.

Una de las que despidió a la joven en las redes sociales fue María del Cerro, ya que según contó la actriz, compartió muchas cosas junto a la hija de Ricky.

"Buen viaje Sofi querida, que tristeza tan Grande, tuve la suerte de compartir varios momentos con vos que me quedarán guardados por siempre , me quedo con tu sonrisa , tu simpleza y tu buena onda siempre, abrazo con mi alma entera a Grace y a Ricky, a sus hermanas, a Tomi y a Felix que no tengo la menor duda que llego a este mundo para darles mucha Felicidad y Paz en este momento tan difícil", escribió.

Del mismo modo, Luli Fernández, muy amiga de Sofía, también usó su Instagram para publicar un sentido mensaje. "Hoy es un día tan pero tan triste.Me quedo con tu coraje y fuerza incomparable. Tu valentía inmensa y tu amor infinito. Tu sonrisa, tu simpleza, tu brillo. Tu amor por el mar. Me quedo con nuestro ultimo abrazo en el aeropuerto hace menos de dos meses. Apretado y fuerte.

Todos te vamos a extrañar Sofita linda, que tu alma descanse en paz guerrera luminosa. Ya nos volveremos a encontrar. Mi amor eterno a esa familia que quiero hace tantos años y a tu gran compañero", sostuvo.

Por su parte, el diseñador Benito Fernández utilizó su Twitter para despedir a la joven y para saludar a su gran amigo y colega Ricky. "Hoy es un día muy triste , despido a una diseñadora que se formó para ser la mejor, también la hija de un amigo y vi crecer profesionalmente siempre con una sonrisa y su entusiasmo por la vida. SOFÍA SARKANY", se lamentó.