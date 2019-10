"Lo tengo todo en él": Pampita contó por qué le dijo que sí a su novio tras dos meses de relación

La romántica propuesta de matrimonio que Roberto García Moritán le hizo en Punta Cana a Carolina "Pampita" Ardohain sorprendió a todos, no sólo por el despliegue del evento, sino también porque la pareja se conoce hace nada más y nada menos que dos meses.

A pesar de las críticas y de los comentarios mal intencionados de algunos, la modelo finalmente volvió de su viaje, y por primera vez habló de la sorpresa que su novio le preparó para proponerle matrimonio. "Todo lo que pudiera querer, lo tengo todo en él. No había dudas al respecto. Me sorprendió la propuesta, pero era un sí rotundo”, aseguró.

La conductora y su novio viajaron la semana pasada a República Dominicana, y aunque se creía que la morocha había ido sola, finalmente después aparecieron unos videos que confirmaban que estaba en las paradisíacas playas junto a su pareja.

Ambos confirmaron su noviazgo hace dos meses, y por la privacidad que manejaban, nada hacia pensar que una propuesta de matrimonio podía llegar. Sin embargo, según contó la propia "Pampita", el empresario organizó la sorpresa con ayuda de las amigas de la conductora, entre ellas la DJ Puli Demaría, quien emocionada reveló que lo ayudaron a Moritán a pensar en todos los detalles.

"Estoy muy feliz. Fue muy lindo, muy emocionante, una sorpresa hermosa", dijo Ardohain en diálogo con Los ángeles de la mañana, y confesó que sus amigas más cercanas organizaron todo junto a su novio. "Le dieron una mano porque no sabía cómo encararlo", explicó aún emocionada.

"Estoy muy feliz por esto de poder proyectar una familia. Además, todo esto nos encuentra en una edad y en un momento personal en el que estamos soñando y apostando a lo mismo. Vamos por un proyecto fuerte, verdadero, serio, por empezar bien las cosas, está buenísimo", aseguró.

La modelo explicó que siempre creyó en la vida en pareja y en transitar las cosas buenas y malas de a dos. Cuando le consultaron por su futuro marido, la jurado del Bailando por un Sueño no dudó en deshacerse en elogios, por lo que aseguró que el empresario de 42 años es el mejor hombre que pudo haberle tocado.

"Es muy caballero, muy atento, me cuida, me trata como una reina y adora a mis hijos. Todo lo que pudiera querer, lo tengo todo en él. No había dudas al respecto. Me sorprendió la propuesta, pero era un sí rotundo”, comentó.

Según la morocha, sus tres hijos tomaron muy bien la noticia, porque adoran a Moritán y porque además la ven muy feliz a ella.

En cuanto a los preparativos de la boda, que se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre en el Palacio San Souci, Ardohain confesó que solo le falta hacerse el vestido, porque todo lo demás "está en marcha".

En las playas de Punta Cana, Roberto García Moritán se arrodilló para pedirle matrimonio a la modelo, mientras una violinista interpretaba una hermosa melodía, en una romántica escena que incluyó tragos, flores, velas y fuegos artificiales.

El empresario gastronómico estuvo casado antes con la madre de sus dos hijos, Milagros Brito, mientras que "Pampita" se unió en matrimonio con Martín Barrantes en el 2002.