“¡Lo ve por Instagram!”: Pampita y su reacción cuando le dijeron que Vicuña la extrañaba

Pese a que hace pocos días celebró su casamiento con el empresario Roberto García Moritán, Carolina “Pampita” Ardohain sigue siendo cuestionada sobre los fuertes rumores de separación entre su ex, Benjamín Vicuña, y Eugenia “la China” Suárez.

De regreso a su programa y antes de partir rumbo a París para su luna de miel, la modelo reveló que antes de casarse se encargó de “armar el nuevo nido familiar” con su actual marido. “A mí me encanta la decoración y ocuparme de esas cosas. Íbamos juntos a comprar acolchados, almohadas y la gente no entendía nada”, bromeó.

Atento a las palabras de la conductora, el panelista y amigo de la modelo, Gabriel Oliveri, decidió dedicarle un filoso palito a Vicuña. ¿El motivo? No son pocos los que sostienen que la crisis con la “China” se disparó por los problemas de convivencia y hay quienes sostienen que la separación se disparó cuando el chileno le espetó: “Esto con Caro no me pasaba”.

“Le quiero decir a Caro, que ella es tan organizada, tan divina, hace tanto y les da tanto a sus parejas, como ella dice que no se guarda nada, que después cuando Caro no está… la extrañan, eso pasa”, disparó Oliveri.

Leé también | Pampita y una desgarradora revelación: la visita a la tumba de Blanquita y el pedido que hizo

Atenta a las repercusiones que podría causar su respuesta, la modelo puso cara y esquivó: “Voy a cambiar de tema, voy a cambiar de tema”. Sin embargo, fue el resto de sus amigos el que se encargó de exponer al chileno. En efecto, de fondo se escuchó un “humillados” y fue Puli Di María, quien en las últimas semanas se cruzó feo con la “China”, quien acotó: “¡Y lo ven por Instagram!”.