"¡Los mandaría a cagar!": feroz interna tras la final de "El gran premio de la cocina"

Otra que Masterchef. Dana Martucci, una de las participantes de el ciclo El gran premio de la cocina, abandonó el viernes el reality enojadísima con el jurado. ¿El motivo? Quedó segunda y el título se lo llevó Matías Mítolo. La joven ni siquiera participó del momento en el que su rival recibió el cheque por los 400 mil pesos que recibió como premio. Horas después, utilizó sus redes sociales para apuntar contra quienes le "quitaron" el título.

"Acaba de pasar algo que no nos pasó en siete temporadas. Dana abandonó el estudio y no podemos preguntarle por su enojo o su angustia es una pena", dijo durante la final la conductora del ciclo, Karina Zampini. "Ella es una gran persona, la queremos mucho y queríamos que las cosas le salieran tan bien como ella quería. Nos hubiera encantado que estuviera acá y hablar con ella, pero elegimos entenderla porque a veces hay que ponerse en el lugar del otro y comprender sus emociones en el contexto que le toca vivir".

Un día después de la final, Dana hizo su catarsis en redes sociales. "Vayan ustedes a fumarse el boludeo y el descanso. En un momento sienten que son graciosos por estar atrás del jurado y tener el poder, por así decirlo, y boludearte con que saliste segunda y hablar mal de tus platos y de tus cosas. Como si ellos no se equivocaran y tuvieran toda la vida resuelta. Hace un montón que no los veo cocinar", disparó desde Instagram y apuntó contra Christian Petersen y Felicitas Pizarro.

Voy a mirar Floricienta ahora, que dicen que está buenísimo y tiene mucho más rating"

"Estaría bueno que el respeto sea de nosotros como también de ellos. Siempre corro a Mauricio Asta de esto. En un momento se sienten como graciosos y vos estás del otro lado como un perrito mojado porque el jurado tiene el poder y te tenés que fumar cada cosa que si no fuese el jurado lo mandaría a cagar. Yo también me presté a estar ahí. Ya está: me sirve de experiencia y no lo volvería a hacer nunca. Voy a mirar Floricienta ahora, que dicen que está buenísimo y tiene mucho más rating", disparó sin piedad.

La dura respuesta de Christian Petersen

Atento a las críticas de la ex participante, el jurado del reality salió a marcar la cancha. "Me imagino que quizás ella pensó que había ganado, pero la verdad es que Matías fue mejor. Un gran campeón no merecía que no lo saluden. Una lástima que se haya enojado: llegó a dos finales cocinando muy bien, con bastantes consejos, ayuda y asistencia del jurado porque nos encanta que cocinen cada día mejor. Podés ver el vaso vacío o el vaso lleno", esquivó con elegancia en diálogo con el portal Teleshow.

"Pasaron más de cien cocineros y todos se fueron cocinando mejor, con oportunidades y emprendiendo. Y sí, gana sólo uno", aclaró, al tiempo que reconoció que le había molestado la reacción de Dana: "No por mí, sino por el ganador, que la rompió. Cocinó mejor que ella, que se superó y también hizo un gran esfuerzo. Me molestó por la producción que trabaja muchísimo y porque todos nosotros, tanto el jurado, como la producción y la conducción, somos accesibles para poder entablar un diálogo constructivo y resolver o aclarar cualquier duda".