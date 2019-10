Luli Salazar ya votó: picante con Mauricio Macri y elogió a Alberto Fernández

Desde hace ya algunos meses, Luciana Salazar se involucró de lleno en el año electoral, y con mensajes de Twitter que hablan de la actualidad política y las internas, la rubia despertó un atractivo inigualable por la información que maneja.

Por eso, como no podía ser de otra manera, este domingo decidió opinar del debate presidencial que se llevó a cabo en Santa Fe, y entre críticas a Mauricio Macri y elogios hacia Alberto Fernández, la mamá de Matilda estuvo muy picante con los candidatos.

Según ella misma contó en sus redes sociales, esperó el comienzo del debate, que se hizo en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), con sushi y helado.

AF esta metiendo piñas por todos lados!!! — luciana salazar (@lulipop07) October 14, 2019

El mas solido con derechos humanos, diversidad y genero AF y RL — luciana salazar (@lulipop07) October 14, 2019

"Alberto Fernández arrancó ya con una zurda", fue uno de sus primeros tweets, y luego sostuvo que los que mejor estuvieron en los primeros minutos fueron Fernández y José Luis Espert.

"Relaciones internacionales, uno de los pocos puntos en el que Mauricio se va a sentir cómodo", sumó de manera picante, y luego directamente trató a Macri de mentiroso. "No podés decir que estamos mejor", se quejó.

No podes decir que estamos mejor MM 😡 — luciana salazar (@lulipop07) October 14, 2019

Apostemos si Centurion termina una idea a tiempo! — luciana salazar (@lulipop07) October 14, 2019

Además, la rubia dijo que Juan José Gómez Centurión nunca pudo terminar las ideas antes de que su tiempo acabara, y aclaró que los más sólidos a la hora de habar de derechos humanos y género fueron Fernández y Roberto Lavagna.

La revolucion cientifica tecnologica de la que habla MM se logra recortando el presupuesto al Conicet? — luciana salazar (@lulipop07) October 14, 2019

"Mauricio confunde el aumento nominal del presupuesto en educación, ciencia y tecnología con el aumento real, es decir deducida la tasa de inflación. La realidad es que cayo la inversión en estos rubros", analizó la modelo, y luego se preguntó si la supuesta "revolución científica tecnológica" de que Macri habló durante el debate, se logró al recortar el presupuesto que se le ha otorgado en estos años al Conicet.

En varias oportunidades Salazar confirmó que es muy cercana a una persona que está dentro del mundo de la política, y aunque no reveló de quién se trata, sí aseguró que maneja muy buena información y que no tiene problema con que ella lo publique.

“Con esta persona que me pasa los datos venimos hablando hace cuatro años. La primera vez le pregunté si podía publicar y me dijo que sí. Soy yo la que le pregunto. Con las elecciones yo le pregunté si tenía números y los publiqué antes de que salgan a la luz. Después, los datos que me pasa ya ni le pregunto si los puedo publicar”, aseguró en el programa Los Ángeles de la Mañana.