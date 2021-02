¿Luque a un paso de la cárcel? Denuncia por "amenazas y hostigamiento" a testigos clave

Después de que el abogado Alejandro Cipolla se presentara ante los medios como el abogado de Leopoldo Luque y amenazara con querellar a dos testigos clave de la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, el abogado Maurio Baudry -pareja de Verónica Ojeda y quien representa los intereses legales de Dieguito Fernando- hizo una denuncia por hostigamiento contra testigos que podría dejar en jaque la eximición de prisión del neurocirujano.

La denuncia se presentó el miércoles por la noche, después de que los abogados de los cinco herederos del ex futbolista fueron notificados de las declaraciones públicas de Cipolla, quien amenazó por televisión con querellar a Guillermo Coppola -quien será de acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang citado a declarar como testigo en las próximas horas- y Alfredo Cahe. Además, el abogado no sólo se presentó como el defensor del neurocirujano -pese a que no figura en la causa-, sino que también hizo públicos documentos sensibles como electrocardiogramas y estudios que forman parte de la historia clínica de Maradona.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Hablamos con los abogados de los otros herederos, porque no es la primera vez que Cipolla, a quien no conozco, se presenta como el abogado de Luque. Lo dejamos pasar una vez, pero ahora dijo que iba a querellar a Coppola y a Cahe y eso es un delito que está penado por el Código penal: es hostigamiento y obstrucción de la Justicia", precisó Baudry en diálogo con BigBang.

Lo primero que hizo Baudry fue contactarse con Julio Rivas, el representante legal de Luque en la causa que investiga la muerte de Maradona. El letrado negó que Cipolla participara de la defensa del neurocirujano, por lo que ahora el abogado deberá explicar ahora qué vínculo mantiene con Luque y por qué se presentó en los medios como su representante legal. "Si se comprueba que es abogado de Luque, se puede avanzar y pedir que se revoque la eximición de prisión de Luque, porque estaría obstruyendo la investigación", reforzó el abogado de Dieguito Fernando.

Consultado por BigBang, Rivas se despegó de las declaraciones de Cipolla y aclaró que está abocado al avance de la investigación penal por la muerte del ex futbolista: "sin comentarios, yo trabajo en el expediente".

"Conforme los dichos del citado profesional, las amenazas de querellas y acciones contra los testigos del presente proceso los realiza en representación del Dr. Leopoldo Luque, persona imputada e investigada en el presente proceso y que se encuentra beneficiada con una eximición de prisión. En tal sentido, solicito se arbitren las medidas para garantizar la seguridad de los testigos Alfredo Cahe y Guillermo Coppola, a fin de evitar consecuencias más graves que una simple amenaza", precisa la denuncia a la que tuvo acceso este medio.

Cipolla aclaró en los medios que no representa a Luque en la causa penal, aunque sí en el fuero civil. "Lo represento en la parte civil, pero tengo conocimiento igual en la causa penal. Vamos a iniciar querellas personales contra varias personas que han injuriado en los medios de comunicación", amenazó, al tiempo que se justificó: "Puedo responder todo porque me puso al tanto del expediente penal porque entiende que es una locura total de parte de los letrados de las dos partes, porque lo que dicen contradice lo que está en los expedientes".

La principal sospecha que hoy tienen los cinco herederos de Maradona es quién está detrás de los audios, imágenes y videos que se filtran en los medios. En efecto, en noviembre del año pasado la Justicia allanó no sólo el domicilio de Luque, sino que además ingresó a su consultorio ubicado en el barrio de Belgrano. Pese a que tuvo que entregar sus teléfonos para que puedan ser peritados, la cuenta del neurocirujano siguió activa y la sospecha es que logró recuperar todo el material a través de la nube de Apple.

Al momento, ya son siete los imputados en la causa por la muerte de Maradona: Luque, la psiquiatra, Agustina Cosachov; el psicólogo, Carlos Díaz; la enfermera, Dahiana Madrid; el enfermero, Ricardo Almirón; Nancy Forlini y Mariano Perroni. Los herederos del "Diez" insisten en que hubo "abandono de persona" y que la muerte del ex futbolista se podría haber evitado. En las próximas horas, se avanzará y se solicitará la declaración testimonial de Matías Morla, Rocío Oliva y Coppola, entre otros. "La idea es que declaren todas las personas que estuvieron junto a Diego los últimos meses", anticipó Baudry.