"Machito violento": Michael Bublé y el video por el que lo acusan de ejercer violencia de género con Luisana

El término "Luisana" -por Lopilato, claro- se convirtió en Trending Topic a nivel nacional, después de que la actriz y su marido, Michael Bublé, protagonizaran un vivo desde su mansión en las afueras de Vancouver. Mientras se presentaban, el cantante interrumpió a su pareja y luego le dio un codazo en vivo. El repudio de los seguidores de la actriz.

"Michael Bublé ejerce violencia machista de manera física y emocional hacia Luisana Lopilato. Abro hilo", sostuvo la usuaria de Twitter, Agustina. "Para que los vínculos románticos no sean un riesgo de vida es necesario construir formas de amar lejanas al sometimiento de las mujeres. Decir que lo personal es político significa que las experiencias personales no son vivencias aisladas, son parte de un sistema político", sumó.

"Nos abusan y violentan en nuestras propias casas, la impunidad con la que él la agrede no es casual. Habitamos en sistema político patriarcal, donde todo las mujeres están sometidas a la masculinidad hegemónica y los roles de género".

"La violencia machista es un mecanismo básico, estructural que permite defender y sostener un sistema de dominación. Permite que los varones sigan apropiandose de nuestros cuerpos, de nuestro tiempo de trabajo y de nuestras vidas".

"No existe un tipo de víctima ni la mujer "perfecta" que va a estar extenta de ser violentada. Por eso Luisana asombra, como tampoco existe un tipo de agresor, y por eso Michael asombra. No es necesario adjuntar mil videos para afirmar la violencia, ni los voy a hacer".

"Es necesario un Estado que asuma y combata la desigualdad de género en toda su amplitud. Desde asumir la feminización de la pobreza, la falta de empleo, el trabajo no remunerado, la trata sexual, la prostitución y los femicidos"

Por último, la usuaria reflexionó sobre el modo en el que la pareja se conoció. No hablaban el mismo idioma, casi no se conocían y en su primera cita el cantante le aseguró que sería su mujer. "Cuando se conocieron, él le dijo 'vos y yo nos vamos a casar'. Si nos hubiesen contado, desde niñas, que Anita no solo va al súper y que Pedro no va a la ferretería. Hoy, como feministas, no estaríamos aprendiendo tras el dolor y el sometimiento".