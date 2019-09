"Es un fracasado": Mirtha aniquiló a Macri y advirtió cuál fue el momento de la "debacle"

Cambia, todo cambia. Mirtha Legrand utilizó esa canción durante toda la campaña presidencial del 2015, en un claro guiño a la por entonces candidatura de Mauricio Macri. En estos últimos tres años y medio, su apoyo fue incondicional y expreso; aunque por momentos deslizó ciertas críticas, en especial durante la entrevista en vivo que realizó desde la residencia de Olivos. Ahora, después de la dura derrota de las PASO, la conductora confesó que se convirtió en un "panqueque".

Todo sucedió el sábado por la noche. La "Chiqui" había invitado al economista Martín Tetaz, a Teté Coustarot y a los periodistas Gerardo "Tato" Young, Liliana Franco y Ceferino Reato. Fue mientras se analizaba el desempeño de Marcos Peña como conductor de campaña de Juntos por el Cambio, cuando la conductora sorprendió con su lapidario análisis con respecto al presente que atraviesa el presidente.

Mirtha Legrand, durísima con Macri: "Se ha convertido en un fracasado"

Leé también | Macri lo hizo: el día que Mirtha le dio la razón a Cristina Kirchner en plena campaña

"Macri era un triunfador y ahora se ha transformado en un fracasado. Es terrible", disparó, ya sin piedad frente a la atónita mirada de sus invitados. Luego, Mirtha recordó el día en el que la invitaron a la Casa Rosada, privilegio que sólo recibió por parte de presidentes como Fernando De la Rúa y Estela Martínez de Perón, esta última para "proscribirla", de acuerdo al relato de Legrand.

El encuentro fue el 24 de mayo del 2016, sólo 166 días después de la asunción presidencial. Del encuentro participaron, además, Marcos Peña y el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis. Fue días después de que el Gobierno anunciara los primeros tarifazos. "Esa vez que almorcé con Macri y le expresé mi opinión sobre los aumentos de las tarifas, le dije que habían sido 'sangrientas'. No me acuerdo bien la palabra, pero ahí empleo palabras muy terminantes", recordó. ¿Cuál fue la reacción del presidente? "Él me dijo: 'Bueno, había que hacerlo; todavía vamos a tener que nivelar más'", relató la "Chiqui", antes de sentenciar: "Creo que la debacle empezó ahí".

Cuando le expresé mi preocupación por las tarifas, me dijo que todavía iba a tener que nivelarlas más. Ahí empezó la debacle"

Leé también | Mirtha intentó atragantar a Vidal: la chicanera pregunta que le hizo sobre Mauricio Macri

Después del lapidario análisis sobre el presente de Mauricio Macri, la conductora se definió como "un panqueque", y confirmó que invitaría a Alberto Fernández antes de las elecciones de octubre, pese a que en la previa de las PASO descartó tenerlo en su ciclo porque "habla mal del Gobierno".