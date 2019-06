Llegó el momento de la salsa de a tres para Lola Latorre y Facundo Insúa y la joven pareja eligió a Candela Ruggeri para lucirse. Estaba todo listo hasta que una confesión cambió el clima en el Bailando. La sorpresa de la noche no fue su buena performance, sino los poderes de su abuela. En la previa, Dora, la mamá de Yanina debió revelar el ritual que realiza a escondidas de todos para garantizar un buen puntaje para Lola. Dora confesó que "congeló" el nombre de una mujer en el freezer para que "no moleste" y les vaya bien en la pista. El jurado, sobre todo Pampita Ardohain y Florencia Peña miraban entre incrédulas y asustadas. Marcelo Polino, en tanto, arriesgó que la "congelada" es una "angelita", pero la mujer explicó que la mujer en cuestión no es del staff de El Trece. La abuela, totalmente desesperada para evitar que sigan contando sobre su forma de actuar, hacía gestos desde un costado de la pista y se negó a dar el nombre de la "víctima" de su conjuro casero. Luego de verlos bailar, De Brito, dueño durante esta ronda del voto secreto, expresó: "Me sorprendieron para bien. Me encantó la coreo. Facundo las hizo lucir. Lola, fue tu mejor noche. La rompieron". La abuela celebró y Yanina levantó los brazos en señal de alegría. Pero el hechizo no hizo efecto en Pampita. "Me hubiera gustado algún truco, algo más de vértigo de una o de la otra. De todas maneras, hicieron un buen trío", añadió la modelo. Para terminar, repuntaron con las notas de Florencia Peña: "Lola me sorprende cada gala. Cande y Facu tienen tu energía. Cuando salieron pareció que arrancaba la fiesta". Finalmente, Marcelo Polino, indicó. "Trajeron buena onda y la coreo fue muy linda". En total, el trío cosechó 22 puntos.

¿CÓMO ES EL HECHIZO? ¿FUNCIONA?

Hay muchos rituales para "frenar" a las personas que tenemos muy encima. Uno de los más conocidos es el "hechizo del congelamiento". Se llama así porque lo que hace es "congelar" y detener una situación generalmente desagradable. Frena a una persona y la mantiene sin avanzar. Se realiza con pocos elementos. Un papel, un lápiz, un vaso o recipiente y agua. En el papel se escribe el nombre de la persona y se coloca dentro del vaso o recipiente con agua. Se lleva al freezer y se lo deja durante el tiempo en que se quiera mantener ese efecto maligno. Para liberar a esa persona se debe quemar el papel y fin de la maldad. Según consultó BigBang a la especialista en esoterismo y tarot egipcio, Fabiana Aquin, no sirve de nada ese procedimiento. "No es un hechizo ni brujería, es sólo un mito. No sirve de nada", determinó.

Frena a una persona y la mantiene sin avanzar"

La gran pregunta es cómo darnos cuenta si nos realizaron un hechizo. Según Aquin las señales pueden notarse cuando nos sentimos muy cansados, fuera de lo normal. "El agotamiento, o la pesadez son algunos de los síntomas. La vista cansada, o si encontramos un clavel o velas o bien un alfiler suelto en la cama. Ni que hablar si vemos una foto nuestra en un lugar extraño", sostiene y añade que también se puede comprobar la energía alterada en la casa. "Si se queman las lamparas, baja la tensión o se rompen los electrodomésticos hay una energía negativa trabajando, pero no por ello tiene que ser una brujería. A veces venimos cargados por la energía que nos rodea en el trabajo, o hasta en el colectivo", suma.

Para limpiar la energía en el hogar, Aquin recomienda algo simple y posible de hacer: en un vaso con agua se colocan algunas cucharadas de sal marina o sal gruesa y se ubica debajo de la cama. Al otro día esa agua se tira en la pileta del lavadero. Nunca en el inodoro ni en donde usamos para cocinar", finalizó.