"Majul es un chot...": Flavio Azzaro estalló con el conductor de La Cornisa y le apuntó a Bonadeo y Angelici

El periodista deportivo Flavio Azzaro destrozó a su colega Luis Majul, a quien describió como “un choto” con el que “jamás trabajaría”. Además, criticó fuertemente a Gonzalo Bonadeo, dijo que maltrata a sus compañeros y le cuestionó que hable “desde un pedestal”. Sin filtro, recordó el cruce con el expresidente de Boca, Daniel Angelici, y reiteró que fue quien pidió que lo echen de TyC Sports.

“Majul me parece un choto”. Sin eufemismos, Azzaro disparó fuertes críticas hacia el conductor de La Cornisa, por La Nación +. “No me genera empatía, me parece totalmente desagradable”, se limitó a decir.

Durante una entrevista con el youtuber Ezzequiel, el ex conductor de TyC Sports también le apuntó a Bonadeo. “Básicamente me parece que maltrata a sus colegas, cree que es mucho más que los demás. Habla desde un pedestal, no me gusta la gente que señala con el dedo lo que es de culto, lo que está mal, esa faceta de los periodistas, y más que nada de Bonadeo, no me gusta para nada, no me gustan los que hablan como si fueran más que los demás”, disparó.

Pero las reflexiones se Azzaro no quedaron ahí. Retirado de los medios de la Argentina, Flavio Azzaro trabaja en un proyecto autogestionado de entrevistas a jugadores de ligas exóticas. Sin embargo, recordó el fuerte cruce con el expresidente de Boca, Daniel Angelici. “Pidió mi cabeza para que me echen de TyC Sports, nunca pude hablar con él después de ese episodio”, señaló el periodista.

Azzaro contó que criticaba mucho a Angelici, aunque sólo se habían visto dos veces antes de que lo despidieran. “Muchos no se animaban a cuestionarlo, pero él nunca me dijo nada. Si estaba fastidioso con lo que yo hacía, por qué no lo resolvió como se resuelven las cosas en Parque Patricios o Avellaneda, como hombres, y si nos teníamos que cagar a trompadas, lo hacíamos”, señaló. Y remarcó: “Angelici es un multimillonario amigo de Macri, que opera en la Justicia y en ese momento era presidente de Boca”.