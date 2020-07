"Mamá saltó y no volvió más": buscan a la actriz de Glee Naya Rivera e investigan si se ahogó en un lago de Los Ángeles

La estrella de la serie norteamericana Glee, Naya Rivera, se encuentra desaparecida y es buscada intensamente en un lago del sur de California, a donde había ido a nadar junto a su pequeño hijo de cuatro años. Las autoridades investigan si se ahogó, luego de haber hallado al niño sólo en un bote alquilado y el chaleco de la reconocida actriz a un costado junto a su documentación.

La historia conmocionó al mundo de la actuación. Rivera, de 33 años, había alquilado este miércoles un bote para dar un paseo junto a su pequeño hijo de cuatro años en el Lago Piru, a unos 90 kilómetros del centro de Los Ángeles. La hipótesis de los investigadores es que la actriz pudo haberse ahogado, aunque todavía buscan intensamente a la mujer desaparecida en las últimas horas.

Según explicó el comisario del condado de Ventura, Eric Buschow, el hijo de la reconocida actriz de Glee fue hallado tras varias horas en el bote alquilado por su madre. Según revelaron, tenía puesto su chaleco salvavidas y a un costado se encontraba otro chaleco, para una persona adulta, que contenía los documentos de Rivera.

La hipótesis es que el niño regresó al bote después de nadar junto a su madre, pero que por alguna razón Rivera no pudo hacerlo. “Creemos que ella se metió en el agua y no hemos logrado localizarla, puede ser un caso de ahogo”, reveló Buschow.

“Mamá saltó y no volvió más”, alcanzó a decir el pequeño hijo de la actriz de Glee cuando le consultaron cómo había sido la última vez que había visto a su madre. La búsqueda se realiza mediante botes y un helicóptero, aunque anoche debió suspenderse por la falta de iluminación y en las últimas horas fue retomada.

QUIÉN ES NAYA RIVERA

La actriz se hizo muy famosa a partir de su interpretación como Samanta López en la serie musical Glee. También trabajó en otros proyectos audiovisuales, como Devious maids y At the Devil’s Door. Su primer trabajo fue cuando tenía apenas cuatro años, en la comedia The Royal Familiy.

Hace pocas semanas Rivera había revelado lo difícil que había sido trabajar en Glee junto a Lea Michele. Incluso llegó a decir que había sido un “verdadero infierno”. Tiempo atrás, en su autobiografía Sorry, not sorry: dreams, mistakes & growing up había revelado las complicaciones con su compañera de elenco cuando su personaje comenzó a recobrar mayor protagonismo.

“Ella comenzó a ignorarme y con el tiempo llegó a tal punto que no me dirigía más la palabra. Lea y yo definitivamente no éramos las mejoras amigas”, contó.