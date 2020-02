"Mandar la foto de tu pene es acoso": Martita Fort, Noelia Marzol y la ola de escraches en Instagram

Las redes sociales suelen ser plataformas para compartir nuestro estilo de vida, generar –por qué no- ingresos y repartir opiniones. Pero existe un lado B de estas plataformas que genera repulsión entre sus seguidores y que cada día está más vigente: el acoso.

En las últimas horas, Martita Fort, la hija del místico Ricardo Fort de tan solo 15 años, demostró que no le tiembla el pulso y decidió escrachar a un usuario que le envío un aberrante mensaje de índole sexual a través de los mensajes privados de Instagram

Cansada de recibir esta clase de mensajes, la hija del difunto empresario chocolatero mostró públicamente el rostro del hombre que la hostigó a través de las redes. “Hoy me enviaron esta foto. Denuncié a Instagram pero 'no infringe las normas comunitarias'", comentó.

Martita dejó en evidencia el despreciable mensaje que el hombre le había enviado junto a una imagen de su miembro. "En 2020 todavía no entendieron que enviar estas cosas es acoso y enviárselo a una menor es pedofilia... y así como esta foto también llegan muchísimos mensajes desubicados de tipos de 30, 40 etc", detalló la heredera de Fort.

Al mismo tiempo, decidió realizar una encuesta entre sus seguidores (421.000) y resaltó: "El 81% de mis seguidores son mujeres. En esta encuesta respondieron todos, sin distinguir géneros, y el 61% respondieron que también les pasó”.

"¿Qué pasa por la cabeza de esos tipos que envían este tipo de imágenes? No solo a mí, incluso chic@s menores que yo me respondieron contándome que también les había pasado. Que la primera vez que vieron genitales en su vida fue por una foto de Instagram", agregó furiosa.

Y disparó: "¿No deberíamos tener el derecho a decidir cuándo y con quién? ¿No se les ocurre que es hora de que entiendan que no nos atrae ese tipo de fotos? ¿Que también es una forma de forzarnos a algo que no queremos ni pedimos? ¿Que también es una forma de forzarnos a algo que no queremos ni pedimos?".

Finalmente Martita avisó que desde ahora, escrachará a todo aquel que le envíe esta clase de postales a su Instagram. "Soy una gran defensora de que todos hagan lo que más quieran para ser felices mientras no afecte la vida del otro. Mi granito de arena desde esta cuenta será de ahora en más escracharlos con nombre y apellido para evitar que jodan a alguien más", cerró.

Noelia Marzol también expuso a un seguidor

Por otra parte y al igual que Martita, Noelia Marzol recurrió al mismo método para ponerle un freno a un seguidor que le envió una foto del pene por Instagram. “Tuve una conversación muy larga con este sujeto… intenté explicarle varias cosas pero no entiende, ¿alguien me ayuda?”, publicó en las redes sociales la bailarina y actriz de “Sex”

Cansada de recibir esta clase de mensajes, Marzol disparó con un descargo para el resto de los hombres. "No aprenden más, muchachos", comentó indignada.