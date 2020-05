"Mandaron a romper mi auto": la oscura revelación de Yanina Latorre sobre sus suegros

En varias oportunidades Yanina Latorre contó públicamente que no tiene relación con los padres de su marido, Diego Latorre. Aunque anteriormente había explicado que sus suegros no la querían porque pensaban que ella tenía planeado sacarle la plata al futbolista, lo cierto es que ahora reveló un tremendo episodio que vivió con ellos hace muchos años atrás y que derivó en que el vínculo se rompiera para siempre.

Desde hace algunos días, la rubia está con ganas de contar algunos detalles de su vida privada, y en esta oportunidad, se animó a decir públicamente que debió padecer a sus suegros al principio de la relación con su marido, porque ellos no la querían.

"Mis suegros no vivían de Diego porque ellos estaban bien económicamente, pero a ellos les jodía que yo viva bien. Les jodía que gaste, que viva, que disfrute. La división de la familia es porque aparecí yo, pero si hubiera aparecido otra mujer era igual. Es la mujer que se lleva a la gallina de los huevos de oro", contó al principio de la charla.

Después de poner en contexto la situación, comentó que hubo una época muy difícil en la que sufrió de humillaciones de parte de sus suegros, y que eso la llevó a pasarla muy bien y hasta a adelgazar varios kilos.

"Yo cuando me fui a vivir a España la pasé muy mal. Volví con 15 kilos menos en las primeras vacaciones. Cuando mi mamá me vio, le blanqueé todo. Yo tuve un año de un padecimiento hasta que un día me harté y me apersoné en la casa de mis suegros", sostuvo.

Sobre esto, dijo que en una oportunidad los padres del jugador de fútbol mandaron a alguien para que rompiera el auto que la panelista usaba, con la intención de hacerle creer a Latorre que su novia salía de noche y se emborrachaba.

Incluso, relató que ese día salió de su casa, y que cuando fue a abrir la puerta del auto, se cayó entera al piso de lo roto que estaba todo el vehículo.

"Mi suegro le dijo a Diego que me habían chocado porque yo salía de noche borracha. Destrozaron el auto, fue destrucción total. Eso fue lo que reventó la relación del todo. Gracias a Dios, Diego estaba enamorado, sabía qué tipo de mujer era yo", aseguró.

Sobre ese momento, contó que ya cansada de los malos tratos, fue hasta lo de sus suegros y ellos le empezaron a decir que ella era "una puta"y que había "comprado" su título de contadora, entre otras cosas, por lo que ella a los gritos decidió contestarle de mala manera.

"Yo enloquecí. Caminé diez cuadras, enloquecida con el perro, entré a la casa de mis suegros y les dije yo no soy puta, soy muy puta, me dedico a ser muy puta, estoy con él para sacarle la guita y cada noche le hago sexo por guita. Pero mucho peor es tener 60 años y pelear con una puta de 20 por la guita del hijo. Laburen, sean dignos. Desde ahí nunca mas los vi", cerró.