¡Manuelita feliz! Federico Amador dejó la actuación y se dedica a la kinesiología de tortugas

Desde hace unos años, Federico Amador decidió ponerle una pausa a su carrera en la actuación y buscar nuevos caminos. Su último personaje en la ficción fue Luis Rolón, en la exitosa Campanas en la noche, la novela de Telefe de 2019.

A paso lento, el marido de Florencia Bertotti hizo un rotundo cambio. Desde que era un nene es un verdadero amante de la naturaleza. Y por supuesto, también de los animales. Por ese motivo, a los 45 años incursionó en una nueva carrera.

Amador y su pasión por la naturaleza.

En primer lugar, Amador dio a inicio a un enorme proyecto, que comenzó hace menos de dos años: la creación de un Santuario de Tortugas. Para ellos se sumó al Serpentario de Tigre, un centro de rescate, acogida y recuperación de fauna, que sirve también como lugar educativo para grandes y chicos.

En sus redes sociales, el actor, que ya tuvo una incursión con animales con su programa Naturaleza Salvaje, en Discovery, escribió: “Estamos construyendo un hogar para una gran cantidad de animales, reptiles rescatados del mascotismo y del tráfico de fauna que actualmente se encuentran distribuidos en distintas dependencias municipales a lo largo de todo el país. Serán revisados y luego de una cuarentena y readaptación el que esté en condiciones volverá a su hábitat natural".



Y se agregó: “El público podrá visitar el lugar y un guía lo acompañará mostrándole y enseñándole las características de cada especie, en su gran mayoría nativas, durante todo el recorrido también se tratarán distintos temas relacionados al cuidado del medioambiente. Las escuelas serán nuestra prioridad y parte de la visita se se realizará en en el aula del serpentario".

Además, el galán sumó: "El lugar dependerá del CENT (Centro de Estudios Naturalistas del Tigre) donde se brindarán cursos, talleres y charlas sobre la temática ambiental. Se trabajará en conjunto con la ong @avesargentinas ,@tigremunicipio ,@ambienteprovincia y con distintos biólogos y veterinarios especializados en la materia. Es un espacio para aprender, para conocer nuestras especies, para compartir conocimientos, acercarnos a la naturaleza y redescubrir su magia!”

Pero lo más llamativo de su nuevo trabajo es el oficio que aprendió: kinesiología para tortugas. Por eso, en un video se lo veo a Federico junto a una tortuga a la que trata: “Ejercitación y dedicación para modificar posturas. Si vamos a adquirir una mascota, lo primero que tenemos que hacer es averiguar si es legal. Segundo, saber cuánto va a vivir y preguntarnos (a conciencia) si vamos a ser constantes y capaces de brindarle la atención y el bienestar que merece. Tercero, informarnos bien acerca de sus cuidados, su alimentación, sus necesidades”.

El esposo de Flor Bertotti hace kinesiología de tortugas.

A esos consejos para futuros dueños de mascotas, Amador agregó: “Adquirir una mascota es una responsabilidad. Les recuerdo, no compren tortugas de tierra, no es legal su comercialización, si ya tenes una dale amor y cuídala como se merece. Si tenes un animalito en casa no lo liberes. Puede traer consecuencias gravísimas para el, para su especie, para otras especies y para el ambiente”. Sin dudas, un llamativo oficio para una gran causa.