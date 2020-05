¿Maradona se hizo un tratamiento para agrandar el pene con el Dr. Mühlberger? La palabra de Rocío Oliva

A partir de la pregunta que le hizo un notero a Rocío Oliva, se instaló con fuerza la versión de que Diego Armando Maradona acudió a la clínica de Rubén Mühlberger para realizarse un procedimiento de agrandamiento de sus genitales mientras aún mantenía una relación con la bella futbolista, de quien se separó en 2018 en polémicos términos.

El Diez, Oliva y otra decena de famosos acudían a la clínica Klinik Mühlberger para someterse a diversos tratamientos de belleza.

"No me daba medicación porque yo me hacía tratamientos faciales, simples mimos y nada más. Nunca tomé nada. Me duele la cabeza y me tomo un té, antes de tomar una aspirina o algo", explicó Rocío en diálogo con Los Ángeles a la mañana.

Cabe remarcar que la ex del ex DT de la Selección Argentina seguía su tratamiento en la clínica de Mühlberger hasta que fue clausurada.

De hecho, tenía turno para el mismo día que el establecimiento fue allanado por orden de la fiscal Valeria Massaglia. En ese contexto, el cronista que la entrevistó le preguntó sobre los tratamientos que se realizó El Diez.

Y ante la consulta sobre si se había hecho tratamientos invasivos en sus genitales, Rocío no dudó y, si bien no lo negó, respondió: “Me parece que eso lo tiene que responder Diego, no me corresponde a mí. Son cosas muy íntimas así que eso se lo tienen que preguntar a él”.

A raíz de esa consulta, la columnista dio por terminada la nota y aseguró que estaba “llegando tarde” a la radio.

Mühlberger quedó detenido la semana pasada y es investigado por haber violado la cuarentena al mantener funcionando su clínica, por promocionar en el establecimiento una supuesta cura para el COVID-19 y por abandono de persona, a raíz de la muerte de un hombre que se atendió ahí y a los 15 días murió.