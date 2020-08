¿Marcelo Tinelli, abuelo? El posteo de Fran, junto a su novia: "Cuando sentimos las primeras pataditas"

Bombazo en el clan Tinelli. En las últimas horas, Francisco Tinelli generó revuelo en las redes sociales al compartir una foto junto a su novia, la modelo Martina Villar, recostados en la cama y viendo la televisión juntos. Hasta ahí, nada del otro mundo. El tema fue lo que el hijo del conductor con Paula Robles escribió. ¿Se viene el primer nieto para el "Cabezón"?

"Cuando sentimos las primeras patadas de nuestro bebé y te emocionaste en mi hombro", escribió Francisco, en la mencionada historia de Instagram. En efecto, la pareja lleva más de cuatro años junta -con sus idas y vueltas-, pero la relación se consolidó en los últimos meses.

En febrero, antes de la pandemia, Francisco la presentó en las redes como su "mujer". "Siempre juntos, te amo", reforzó, para sorpresa de muchas de sus seguidoras que pensaban que había vuelto a estar soltero, tras una breve ruptura. Ella hizo lo propio y confirmó la reconciliación con un video en el que se los puede ver a los besos.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Leé también | Los vecinos vs. Fran Tinelli: música al mango y saltos que hacen caer el revoque de las paredes

La reconciliación fue celebrada por el conductor, quien no dudó en comentar: "Hermosa pareja, los amo". Su hermana, Candelaria, también reaccionó con una serie de emojis de corazón y la menor, Juanita, celebró: "¡Son hermosos, los amo!".

Martina tiene 24 años y, además de modelo, estudia ingeniería textil en la Universidad Tecnológica Nacional. Además, comparte en sus redes los cuadros que pinta y se reconoce una fanática de Renoir y Monet. Se conocieron en el año 2017, en un desfile que organizó la hija mayor del conductor, Micaela Tinelli, en el teatro Astral.

Leé también | ¿Ganó el amor? Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes a un paso de la reconciliación: "Vieron juntos el Cantando 2020"

Ambos se conocieron a mediados de 2017 en un desfile que organizó Micaela Tinelli en el teatro Astral. A partir de allí, la modelo y estudiante de ingeniería textil de 24 y el hijo de Marcelo estuvieron juntos durante un año, compartieron vacaciones familiares.

De confirmarse el embarazo, llega casi en simultáneo con los fuertes rumores de reconciliación entre el conductor y Guillermina Valdés, de quien se separó a finales del mes de junio. Según el periodista Sebastián Parelló Aciar, más conocido como "Pampito"; la modelo y el conductor habrían superado las diferencias que, en el marco de la cuarentena, precipitaron la crisis de pareja.

"Ellos ya se lo están contando a sus amistades. De hecho, anoche vieron juntos el (debut) del Cantando por un sueño y apoyaron a algunos de los participantes. 'Te estamos viendo con Guille', fueron algunos de los mensajes que le envió Tinelli a uno de los concursantes", precisó el periodista.

De acuerdo a "Pampito", Marcelo y Guillermina comenzaron de a poco a confirmar su reconciliación: "Uno no avisa que está cerca, si no lo está. Están juntos, pero no lo quieren hacer público. Lo que en un momento fueron las visitas de Marcelo a Lorenzo (por el hijo de la pareja), hoy ya no es sólo eso; sino que están juntos".