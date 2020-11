¿Matías Morla en jaque? La guerra con el clan Maradona y la feroz pelea con Diego

La guerra sin cuarteles estalló en el seno de la familia Maradona luego de la internación y posterior cirugía a la que tuvo que someterse Diego como consecuencia de un hematoma subdural. Los bandos, que también tienen sus diferentes entre sus integrantes, están bien marcados: Dalma versus Morla.

La hija del Diego hacía tiempo que venía acumulando bronca contra el abogado de su padre, Matías Morla por los diferentes manejos que veía en el entorno de su padre. Todo este episodio fue la gota que rebalsó el vaso. El primer indicio de la disputa llegó por Twitter.

“Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a “un periodista” a su casa para hacerle una nota fantasma para hablar mal de ella… y ahora?? Bueno… no estamos tan locas, no?”, tuiteó en las primeras horas de la internación de su padre.

Cuando llegaron a la Clínica Olivos, la situación fue ganando tensión y se conformó hasta un núcleo de unidad entre los hijos de Maradona contra Morla. En el medio hubo una fuerte discusión entre Dalma y Jana. Según contaron en Intrusos, después de que terminó la cirugía hubo un momento de alegría en la sala de espera.

"Los gritos de Dalma tienen un detonante, que fue un abrazo fallido. Cuando el médico entra a contarles que la operación había salido bien, la algarabía reina en la sala, todos los que estaba alejados de alguna manera se unen y entra una sucesión de abrazos, besos, no con Verónica, pero sí con las tías y sobrinas, hasta que Jana Maradona intenta abrazar a Dalma. Tal vez fue hasta por un acto reflejo que la intenta abrazar", explicó el periodista de Intrusos, Rodrigo Lussich.

Y amplió: "Pero Jana la intenta abrazar y la frase de Dalma, que escucharon testigos, fue: '¡A mí no me tocás!'. Eso desemboca en la discusión que estás contando vos, Jorge".

Fue entonces que Jorge Rial volvió a hacer uso de la palabra y continuó con su relato: "Verónica se quedó en un rincón, muda, porque era la más visitante de todas. Pero Jana le dice a Dalma: 'Si vos querés todo eso, tenés que estar más con papá´”.

Luego el conductor del programa agregó que Jana no se quedó callada y le recriminó a su hermana: "´Yo estoy con él y hacemos todo lo que podemos'. Y Dalma le dice: 'Yo tengo una hija'. Y Jana le responde: 'Entendemos lo de tu hija, tenés razón, pero podés tener más contacto, telefónico, en vez de putear tanto'. Eso se ve que a Dalma le pegó", contó.

Finalmente, Lussich cerró: "En ese cruce en el que Jana quiere abrazar a Dalma, Dalma le reprocha: 'Vos no hablás de (Matías) Morla porque te paga'. Eso le habría dicho Dalma a Jana. Dalma a Morla se la tiene jurada. Y Jana le contesta: 'A mí nadie me paga. Mi papá me da lo mismo que te da a vos’".

Todo esto ante el silencio de Morla que solamente hacía declaraciones en la puerta de la clínica a modo de vocero de la situación junto con el médico de Diego, Leopoldo Luque. Sin embargo el abogado también tiene sus fichas puestas. Es que la relación con su principal cliente también está tirante.

Diego le recriminó, en una dura pelea, la decisión de haberlo internado. Nuevamente los detalles de esa pelea fueron contados en Intrusos. “El viernes vimos a un hombre gastado, por eso yo hablo de la llamita en piloto, porque ese desgaste provocó, lógicamente, que terminara internado. Lo del viernes seguramente se habrá ido agravando. Los médicos habrán dicho 'paremos acá'. Las otras internaciones eran brutales", contó Rial.

Y agregó: "Eran porque había dado un saque, sobredosis, casi se muere o ambulancia. Eran excesos. Esta vez fue algo natural". Luego tomó la palabra Adrián Pallares, quien detalló que el ex DT de la Selección mantuvo una fuerte discusión con su abogado y amigo antes de cumplir 60 años: "Él fue quien casi obliga al cuerpo médico a que lo internen a Diego, y Maradona está muy enojado con esa cuestión”.

A pesar de que salgan a desmentir esta información, aclaró Pallares, existe una situación de "tirantez" entre Maradona y Morla. "Fue una pelea como nunca", aseguró el panelista, mientras Lussich sumó: "Morla tampoco quería que vaya a la cancha". Finalmente el conductor del ciclo de América tomó la palabra y concluyó: "Es cierto lo de Morla. Me dicen que la pelea del viernes fue a los gritos. Creo que no se hablan desde el viernes".