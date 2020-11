"Me autopercibo caja fuerte": Verónica Llinás y el desopilante video con Graciela Borges

Verónica Llinás compartió en redes uno de sus usuales sketches pero esta vez con una invitada de lujo: Graciela Borges. Allí hizo reaparecer el personaje con el que en agosto pasado parodió a Nicole Neumann, luego de que se confirmara que la modelo y su empleada doméstica habían sido diagnosticadas con coronavirus.

"Vean a la maravillosa Graciela Borges haciendo algo inédito en su carrera. Tuve el honor de que lo hiciera conmigo. Te amo Gra", escribió feliz Llinás en su cuenta de Twitter.

En la descripción que acompaña al video, Llinás escribe que "la concheta llama a su amiga Marie Julie con el secreto objetivo de ver si puede facilitarle una mucama. Se enfrascan en una conversación sobre la manifestación de actores que Marie Julie tuvo que atravesar para ir a lo de sus abogados. Se despachan a lo lindo".

En el sketch, el personaje de la ex integrante de la troupe de Antonio Gasalla le pregunta a Borges si no le anda "sobrando alguna mucama".

"Te veo cerca de mis mucamas y te denuncio", contesta desafiante su amiga para luego seguir con una anécdota. "No sabés lo que me pasó el otro día, un horror. Tuve que ir a lo de mis abogados por el tema de los campos de Pehuajó y tenía que pasar por la calle Corrientes. No sabés lo que fue. Yo te juro que había un montón de gente que protestaba. No te puedo decir lo desagradable que era eso".

A su turno, el personaje de Llinás inicia una serie de agravios contra varias minorías. "Yo me autopercibo caja fuerte, meteme tus dólares", bromea.