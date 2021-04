"Me cambió mucho la vida": Soledad Silveyra vuelve al teatro después del ACV

A meses de haber sufrido un ACV, Soledad Silveyra estuvo presente en Intrusos desde el teatro Astros, donde actualmente ensaya la obra teatral Dos locas de remate.

En la charla, reveló que está "medicada de por vida" pero que su salud está en buen estado. "No he tenido ningún temblor, ningún episodio desde que salí. Pero me cambió mucho la vida: dejé de fumar, engordé 4 kilos, que estoy tratando de bajar. Y dejé de manejar, que para mí es la independencia ganada. Eso me está costando", relató.

Además, reveló que tiene "miedo" de volver a sufrir un episodio similar. "Igual, no creo que me pase, los neurólogos me dijeron que me quede tranquila. No he tenido otro, pero bueno, me lo tomo con responsabilidad. Si tuviese miedo, no estaría acá, ensayando una obra", aseguró.

En Dos locas de remate, Soledad comparte elenco con Verónica Llinás. El estreno está previsto para el 15 de abril aunque la pandemia le pone cierta cuota de incertidumbre.

"Debutar en semanas como estas es tremendo. No le tengan miedo a los teatros, los teatros están muy bien cuidados, lo decimos todos los trabajadores de este oficio", aseguró. "El teatro no se puede caer, debemos empujar la rueda, obviamente sin poner nuestras vidas en peligro. Y la única manera es cuidarnos".

Días atrás, invitada a los almuerzos televisivos de Juana Viale, Soledad rememoró el momento en el que sufrió el ACV. "En agosto tuve un mareo muy raro. Como un temblequeo que me empezó en la pierna derecha. Fueron treinta segundos, me mareé, me tuvo que agarrar el productor y pasó", relató.

"En octubre tuve otro, que no duran más de unos pocos segundos, y otro el 22 de diciembre cuando fui a hacer las compras de Navidad con mis nietas mayores. Ahí vi las caras de susto de las chicas y pedí cita con el neurólogo", continuó. "La carótida izquierda la tengo tapada. Intentaron ponerme un stent pero no había espacio. Así que a dejar de fumar, a caminar, a tomar mucha agua".