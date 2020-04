"Me comió el personaje de boluda para facturar": el sincericidio de Vicky y el duro palo a su ex

“Quiero ser ciento por ciento real”. Con esas palabras, Vicky Xipolitakis reconoció que durante la cuarentena logró reflexionar y hacerse muchos replanteos sobre su vida. “Muchas veces me comió el personaje de boluda que hacía para facturar”, sostuvo y sin mencionarlo, pareció referirse al reciente cruce que tuvo días atrás con Luciana Salazar vía Twitter.

Xipolitakis contó que está encerrada desde hace semanas cumpliendo la cuarentena en su casa junto a su hijo, Salvador, y dos amigos que fueron a hacerle compañía y ayudarla con algunas tareas, así como con la niñera del pequeño. En una entrevista con el sitio web Ciudad, le tiró varios palitos a su ex marido y padre de su hijo, Javier Naselli, a quien acusó de no pagar por los gastos del nene y sólo pagar la mitad del alquiler del departamento “para quedar bien con la Justicia”.

Además, dijo que el papá de Salvador “no tiene contacto con él de ningún tipo”, y afirmó que “nunca lo tuvo”. Lo cierto es que a casi un año de la escandalosa separación, que derivó en una denuncia por violencia de género, Xipolitakis contó que “jamás le mandó un mensaje para ver cómo estaba el nene y si necesitaba algo”.

De todos modos, la vedette contó que durante el último tiempo se replanteó que quiere ser “ciento por ciento real”. “Porque muchas veces me comió el personaje de boluda que hacía para facturar, o el que me divertía por inmadura, pero de boluda no tengo nada. Hoy soy una mujer plantada, que pienso en todas las mujeres que no tienen un respaldo como el de mi padre. ¿Cómo hacen para salir adelante en este contexto?”, se preguntó Xipolitakis.

“Es duro, pero sé que se puede salir adelante, sólo hay que observar los ojos de los hijos, porque esas miradas sanan”, aconsejó. Además, dijo que como mamá nunca le hablará mal a su hijo de su padre. “Cuando crezca, que saque sus conclusiones, voy a hacer porque ante todo tengo valores y dignidad. Pero quiero que el padre de Salvador le dé todo”, agregó.

Sin embargo, acusó a Naselli de ser “muy adinerado pero pobre de corazón”. “Yo no tengo ingresos, hace tiempo dejé mucho de lado para acompañar a mi ex pareja y ahora para criar a mi hijo. La vida me cambió mucho y lo que más quiero es dar vuelta esta página”, cerró.