"Me corté las venas delante de Carlos": Lady Di y el relato de sus cinco intentos de suicidio

Corría el año 1991. Lady Di y el príncipe Carlos todavía se mostraban como un matrimonio unido y sólido. Los rumores de infidelidades se escondían bajo las alfombras del Palacio de Kensington. Los medios ingleses se limitaban a retratar a la "familia feliz". Por ese entonces, William tenía 9 años y Harry sólo 7. Atenta al avance del affaire de su marido con Camilla Parker Bowls y temerosa a la reacción de los ingleses de cara a una posible separación real, la princesa decidió tomar cartas en el asunto y contactó al periodista Andrew Morton para colaborar de modo "extraoficial" en la explosiva biografía Diana, su verdadera historia. El crudo modo en el que relató sus intentos de suicidio, la reacción de su esposo y por qué William corrió peligro.

"Diana decidió colaborar con el libro porque era su manera de poder contar su verdad, sin quedar expuesta. Su miedo era que, una vez que la Corona anunciara su separación, el equipo de prensa del Palacio comenzara a filtrar versiones que dejaran mejor parado a su marido. Era la mujer más fotografiada del mundo, pero nadie imaginaba lo infeliz que era. Las grabaciones secretas (con las que colaboró con Morton) fueron su manera de contar primero su calvario y ganarle de mano al equipo de Carlos", precisó uno de los mejores amigos de la difunta princesa.

Leé también | Lady Di y la historia secreta detrás del vestido con el que vengó la última humillación de Carlos

Colaborar con el libro sin despertar la sospecha del Palacio resultaba una misión casi imposible. Para poder hacerlo, la princesa diagramó un "operativo secreto" junto a uno de sus mejores amigos, James Colthurst. Fue James quien contactó a Morton y le propuso escribir la biografía de Diana, pero sin mencionar que era ella la fuente de información. "No podía ingresar a Kensington sin despertar sospechas, así que decidimos que lo mejor era que le entregara las preguntas a James. Él, que la visitaba con frecuencia, se las llevaría al Palacio y grabaría las íntimas respuestas de Diana".

Trabajaron más de un año en secreto. El resultado fue la mediática publicación del libro que sacudió por completo a la Corona. En el libro, el "entorno" de Diana no sólo hablaba de las infidelidades de Carlos, sino que por primera vez se hacían públicos los cinco intentos de suicidio de la princesa; así como también su dura batalla contra la bulimia y los desórdenes alimenticios que comenzaron sólo una semana después del anuncio de su compromiso con el heredero al trono británico.

"La bulimia comenzó una semana después de nuestro compromiso. Mi marido (al momento de la grabación no se habían separado) me agarró de la cintura y me dijo: '¿Estamos un poquito gorditas?'. Eso gatilló algo en mí. Me acuerdo de la primera vez que 'me enfermé'. Estaba tan feliz porque pensé: 'Bien, esta es una forma de sacarme toda esta tensión'", reveló en una de las grabaciones la princesa.

Fue durante su luna de miel que tuvo una de las discusiones más fuertes con su marido. "Estábamos en el yate y vi que llevaba puestos unos gemelos con las iniciales C y C. Eran un regalo de Camilla. Me puse muy mal. El día que me casé, pensé: 'Espero que el affaire se termine ahora'. Discutimos muy fuerte, porque él no entendía lo que estaba haciendo mal. Desde ese día, lo único con lo que podía soñar era con la cara de Camilla. La bulimia se potenció. Llegué a vomitar cuatro veces por día durante mi luna de miel".

Leé también | La tumba secreta de Lady Di: dónde está su cuerpo y el operativo de inteligencia que engañó al mundo

"Fue muy traumático porque tuve que aprender cómo ser un miembro de la realeza en una semana. Nadie me ayudó en absoluto. Siempre estaban para criticarme, pero nunca para enseñarme", recordó. El matrimonio había comenzado con el pie izquierdo, pero Lady Di todavía tenía esperanzas de poder recuperar a su marido. En noviembre de 1981, el Palacio anunció que la princesa estaba embarazada y eso sólo incrementó la atención mediática.

El embarazo no fue fácil. "Estaba enferma todo el tiempo. Quería que comenzara a tomar pastillas para que dejara de vomitar. Lo que no entendían era que sufría no sólo de vómitos por el embarazo, sino también de bulimia. Cuando me dijeron lo de las pastillas, me negué a hacerme responsable si el chico salía con alguna discapacidad. Estaba aterrada. Todavía no me sentía cómoda ni con mi rango de princesa".

Carlos no la apoyó. "Mi marido me hacía sentir 'incapacitada' todo el tiempo. Cada vez que lograba levantarme y respirar un poco de aire puro, él estaba ahí para hundirme de nuevo en la depresión. No me sentía nada bien", reconoció. De acuerdo a sus palabras, ningún miembro de la familia real entendía qué era la bulimia. "En el medio de una cena me levantaba para vomitar. Cuando volvía, me miraban y me preguntaban: 'Si te sentís mal, ¿por qué no te vas a recostar?'".

"Durante ese tiempo, el público veía a una princesa de cuento de hadas. Me tocaban, me esperaban en los eventos y estaban pendientes de mí. Ninguno imaginó el calvario que estaba viviendo en realidad porque sentía que no estaba a la altura de la situación".

El primer intento de suicidio tuvo lugar en diciembre de 1982, sólo cinco meses después de la boda. Ya estaba embarazada y lo sabía. "Carlos me dijo que estaba llorando de modo exagerado, sin sustento. Me acuerdo que le dije que me sentía desesperada. No podía parar de llorar. Su respuesta fue: 'No te voy a escuchar, siempre me hacés lo mismo. Me voy a ir a cabalgar". En ese momento, la princesa, que se encontraba de vacaciones en Balmoral, tomó la decisión de arrojarse por las escaleras.

"Me tiré de las escaleras, pese a que sabía que estaba embarazada. En ese momento apareció la Reina, estaba horrorizada. Temblaba. En el fondo, yo sabía que no iba a perder al bebé, porque cuando me tiré, cuidé mi vientre con las manos. Pero a Carlos no le importó nada y se fue a cabalgar. Volvió a las horas y estuvo indiferente, absolutamente indiferente".

Diana decidió acortar las vacaciones junto a la Reina y regresó antes de tiempo a Londres. "Me acuerdo que los medios decían que me había cansado de Escocia y que me quería ir de shopping, lo que era absolutamente una mierda. Estaba muy enferma y la Corona intentó esconder eso. Tuve que regresar para comenzar con un tratamiento porque estaba muy deprimida. Había intentado cortarme las muñecas con navajas".

El cuadro no mejoró. "Mi hermana Jane me vino a visitar cuando llevaba ya cinco años de casada. Tenía una remera con cuello en 'v' y unos shorts. Me miró y me dijo: 'Dutch, ¿qué son esas heridas en tu cuello?'. Le respondí que no eran nada, pero insistió". La noche anterior, de acuerdo a las grabaciones de la princesa, había mantenido otra acalorada discusión con su marido. "Necesitaba hablar con él, pero no me prestaba atención. Me decía que lloraba para llamar la atención. Así que agarré el cuchillo de pluma que tenía en su mesita de luz y me lo clavé en el pecho y en las piernas".

"Estaba muy desesperada porque sabía que no estaba bien, pero nadie a mi alrededor parecía notarlo o dispuesto a aceptarlo. Necesitaba descansar y que me cuidaran, que me mimaran un poco. Necesitaban que entendieran mi calvario y todo lo que estaba sufriendo. No soy una malcriada, fueron desesperados intentos de pedidos de ayuda. Necesitaba tiempo para adaptarme a mi nueva posición".

Lady Di, el príncipe Carlos y el calvario que vivieron juntos: del cuento de hadas al escandaloso divorcio

El 24 de febrero de 1981 anunciaron su compromiso.

Se vieron sólo 13 veces antes de pasar por el altar.

Lady Di y el príncipe Carlos se casaron el 29 de julio de 1981 en la Catedral de San Pablo de Londres.

y el príncipe se casaron el 29 de julio de 1981 en la Catedral de San Pablo de Londres. El 21 de junio de 1982 nació el primogénito, William .

. El 15 de septiembre de 1984 nació Harry.

Ese fue el momento en el que nuestra relación se terminó por completo y él regresó a los brazos de Camilla"

El 9 de diciembre de 1992, la Corona anunció la "separación amistosa" entre Diana y Carlos .

y . El 30 de junio de 1993 sale al mercado la biografía Diana, su verdadera historia. Fue escrita por Morton , pero contó con la colaboración directa de la princesa.

, pero contó con la colaboración directa de la princesa. El 27 de junio de 1994 el príncipe Carlos confirma en una entrevista que le había sido infiel a su esposa con Camilla.