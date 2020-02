"Me duele mucho": Sabina se cayó al vacío en pleno show y regresó en silla de ruedas

Joaquín Sabina debió suspender el show que brindaba el miércoles por la noche en la ciudad de Madrid, después de sufrir un accidente y caer del escenario. El músico celebraba su cumpleaños número 71 y debió ser atendido con urgencia por los médicos apostados en el estadio. El emocionante momento en el que regresó al show en silla de ruedas, acompañado por Joan Manuel Serrat.

El cantante se cayó del escenario, una distancia que, de acuerdo a los medios españoles, ronda los dos metros del altura. Aunque en un principio se especuló con la posibilidad de que haya sufrido un desmayo, lo cierto es que la promotora del evento confirmó que la caída se debió a un foco que lo habría cegado, motivo por el cual no llegó a ver el límite del escenario y cayó casi sobre el público.

El servicio médico se encargó de trasladarlo de urgencia en camilla y el público aguardó expectante las novedades. Después de veinte minutos, Sabina regresó al escenario acompañado por Joan Manuel Serrat, quien llevaba la silla de ruedas. "Estas cosas me pasan sólo en Madrid", bromeó, al tiempo que detalló: "Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro. Me duele mucho".

Leé también | El más argentino de los catalanes: Joan Manuel Serrat cumple 75 años

El músico anunció que debía suspender el show, aunque se fue con la promesa de regresar junto a Serrat. "No tiren las entradas. Los que quieran venir en mayo, estamos confirmados", aclaró, en alusión a la gira "No hay dos sin tres" que presenta junto a su compañero.