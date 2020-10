"Me empujaron y me distraje": el duro relato de la China Suárez sobre el violento robo que sufrió en Chile

Eugenia “China” Suárez sufrió un violento robo en Santiago de Chile, en donde está junto a su marido el actor Benjamín Vicuña y toda su familia. La actriz contó la dura experiencia mediante sus redes sociales debido a las primeras filtraciones del robo.“Hola a todos y todas, me encantaría no estar haciendo este video, pero les quiero contar que nos acaban de robar en Santiago de Chile", dijo.

"Me robaron en el Mall Parque Arauco, los documentos, los carnets de la obra social, las tarjetas, y les quiero pedir que si alguien se llega a encontrar los documentos de mis hijos o míos, que por favor me contacte", comenzó su descargo la actriz. Se trata de un shopping ubicado en el coqueto barrio Las Condes, uno de los más ricos de la capital chilena.

"Por otro lado, les voy a mostrar fotos de donde nos robaron, vi quién era. Están usando una modalidad que me dijeron que se están aprovechando de eso: te empujan, te distraen. Yo estaba con mis tres hijos, sola. Y evidentemente ahí vieron la posibilidad. Hay que ser muy mala persona para robarle a alguien con un bebé colgado en el pecho y dos hijas más”, agregó la actriz.

La China contó que fue una chica que se metió en el ascensor con otro señor que la esperaba abajo, sin barbijo, él dijo 'hay mucha gente en el ascensor, tenés que bajar', ella bajó, me empujó, me distraje cuando dijo eso y me pareció raro el empujón con tres chicos y en medio de una pandemia. Me fijé y me había robado la billetera. Grité y la gente de seguridad apareció a los minutos, que si hubiera habido alguien ahí probablemente los hubieran agarrado", reclamó la actriz argentina.

Y le agradeció especialmente a Daniel Utreras, quién la ayudó y contuvo a sus hijas que “estaban muy nerviosas” por lo sucedido. También indicó que en el lugar hay cámaras por lo que espera que encuentren "a esta pareja que está robando" y que "por favor pongan seguridad en los estacionamientos, sobre todo”.

Incluso mostró, con una foto en su perfil de Instagram, el lugar exacto donde fue el robo y la cámara de seguridad que tendría que haber captado todo el episodio.

“Estén atentos, atentas. Es una muy buena modalidad, porque uno se distrae. Estamos en un contexto dónde la gente está muy susceptible, todos muy cuidadosos y paranoicos por este virus. Intentando volver a la vida normal o a la normalidad. Y esta gente se está aprovechando de eso. Y, evidentemente, la situación de estar con tres chicos, que no se te escape uno, que el otro y que no sé qué ”, remarcó en el video que subió a sus stories de Instagram.

"Estamos bien, por suerte, no se preocupen. Muy mal momento, sobre todo para mis hijas, que son chicas, y no pueden entender como alguien puede hacer algo así", concluyó la actriz.

La China se encuentra en Chile mientras su marido graba diferentes proyectos en ese país, que es además donde nació él y donde viven sus padres. Allí estarán al menos hasta que Vicuña termine con sus compromisos laborales y regresen a la Argentina.

No obstante ello, el viaje también tiene un componente más en la reconciliación de ellos. Es que mientras Suárez estaba en Buenos Aires, aparecieron una fotos de Vicuña con otra mujer en un evento social lo que disparó todo tipo de rumores.