"¡Me están saboteando!": revelan la pelea por Meghan que dinamitó la relación entre los hijos de Lady Di

La experta en realeza Ingrid Seward, editora de la revista Majesty, analizó en el documental William & Harry: Príncipes en Guerra, las posibles razones de la mala relación entre los hijos del príncipe Charles y Lady Di.

"Harry no conocía del todo a Meghan"

De acuerdo a ella, la pelea comenzó cuando William y su esposa Kate Middleton se sorprendieron por la rapidez con la que Harry quemó etapas en su relación con Meghan Markle. Ambos se conocieron en julio del 2016 y anunciaron su compromiso en noviembre del 2017, mientras que la boda se celebró en mayo del 2018.

"Fue todo tan rápido que William y Kate no tuvieron tiempo de conocer a Meghan, porque incluso Harry no la conocía del todo", señala Seward en diálogo con The Sun. "Y por supuesto, naturalmente pensaron: 'Ella ha estado casada antes, es mayor que Harry, esperemos que lo haga feliz'. Cualquier persona lo pensaría".

Vale recordar que Markle previamente estuvo casada, desde el 2011 hasta el 2013, con el productor de cine y televisión Trevor Engelson.

Ataque de ira de Harry contra William y Kate

Paralelamente, la periodista de The Sun Emily Andrews señaló que Harry se enojó con su hermano y su cuñada al sentir que no apoyaban a Meghan al comienzo de su relación. "Varias fuentes me dijeron que tuvo un ataque de ira y les dijo: 'Ustedes están intentando sabotear esta relación, aún antes de que comience'".

"Ese es el momento en el cual la dinámica de la relación entre los hermanos cambió", reflexionó por su parte la experta en realeza Kate Nicholl. "Harry comenzó a sentir resentimiento hacia su hermano, porque sintió que él apoyó los comienzos de su relación con Kate y no recibió lo mismo a cambio".

Vacaciones separadas

Y aunque algunos rumores señalan que la relación entre ambos mejoró luego del nacimiento de Archie, el primer hijo de Harry, las tensiones aún existirían. De hecho, se reveló que ambas familias se quedarán en casas separadas durante las vacaciones anuales de la familia real en la finca de Balmoral.