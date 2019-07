"Me gusta la personalidad": la ex chica Disney Bella Thorne se declaró "pansexual"

Bella Thorne, ex estrella del canal infantojuvenil Disney, se declaró "pansexual" en una entrevista para el programa Good Morning America. El término define a las personas que se sienten atraídas por todas las identidades de género.

"Soy pansexual y no lo sabía. Alguien me explicó bien de qué se trata. Literalmente te gusta la personalidad. Sólo te gusta un ser", señaló la actriz de 21 años que recientemente editó su primer libro, Life of a Wannabe Mogul: A Mental Disarray.

La reciente vida amorosa de Thorne ilustra su orientación sexual: si bien actualmente está de novia con el cantante italiano Benjamin Mascolo, previamente tuvo una relación con la influencer Tana Mongeau.

Semanas atrás, la actriz había enfrentado un mal momento cuando un hacker intentó extorsionarla luego de robarle imágenes íntimas. Sin embargo, en una jugada inesperada, ella misma le arruinó el haciendo públicas las fotos.

"Siento que alguien me ha quitado algo que sólo quería que viera una persona especial. Puedo dormir esta noche mejor sabiendo que recuperé mi poder. No puedes controlar mi vida, nunca lo harás", escribió en sus redes sociales al dar a conocer las fotografías.