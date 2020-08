"Me lanzaba todo tipo de objetos": la ex niñera de Pampita renovó la acusación contra la modelo

Después de que la fiscal Cinthia Raquel desestimara la acusación de Viviana Benítez, ex niñera de los hijos de Carolina Pampita Ardohain, contra la propia modelo por supuesto "maltrato psicológico y hostigamiento", recientemente la Justicia revocó el sobreseimiento de la conductora, y de hecho, ahora la Cámara le solicitó a la fiscal que no solo se investigue si hubo hostigamiento y amenazas, sino también privación ilegítima de la libertad.

"Era común que (Pampita) lanzara todo tipo de objetos y elementos contundentes", afirmó en su declaración la joven, por lo que ahora Ardohain volverá a ser investigada.

La ex niñera de los hijos de Pampita volvió a acusar a la modelo.

Según contaron este viernes en el programa Los Ángeles de la Mañana, en el fallo a favor de Benítez los jueces citaron fuertes declaraciones de la mujer sobre cómo era el supuesto trato de Pampita con ella.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Sobre esto, la ex niñera aseguró que la modelo llegó a decirle en un momento la frase "de acá no salís bien parada hasta que no aparezca lo que me robaste”, en una circunstancia donde la conductora había extraviado objetos de valor.

En este sentido, Benítez afirmó en su descargo que era muy común que Ardohain le "lanzara todo tipo de objetos y elementos contundentes", con el único fin de agredirla físicamente. "En esa oportunidad temí por mi vida”, aseguró.

Viviana Benítez aseguró que Pampita le revoleaba objetos para lastimarla.

Además, la ex niñera reveló que el día que faltaron cosas de la casa de "Pampita", la conductora optó por dejar encerrada a la niñera en la cocina, con el objetivo de que confesara que había sido ella quien le había robado sus pertenencias.

“En dicha oportunidad no solo me amenazó sino que me privó de la libertad en la cocina y desde afuera me gritaba. La imputada nos gritaba a ambas que iba a ir presa y que no veríamos más a nuestras familias si las cadenas no aparecían”, reveló Viviana en su declaración.

En otra parte del escrito, los jueces destacaron en su fallo que Ardohain insultó y amenazó a Benítez, aún cuando sabía que la joven estaba embarazada de tres meses.

“Le decía a ella y a Miriam (otra de las empleadas) que hablaran entre ellas para que las llaves aparecieran y que no podían irse hasta que no se las diera. Que todo eso era a los gritos, insultos y amenazas con que llamaría a la policía e irían presas. Que la imputada se retiró en ese momento, por lo cual la declarante decidió irse a su casa ya que le temblaban las piernas y se sentía mal, aclarando que estaba embarazada de tres meses”, explicó la niñera sobre otro episodio desagradable que vivió.

Ante esta situación, la modelo decidió defenderse de las acusaciones, y en diálogo con Intrusos afirmó que la ex niñera dejó de trabajar en su casa por elección propia, y que no le parece para nada justo que la acuse a ella de haberle hecho perder un embarazo.

"Jamás me voy a hacer cargo de algo así. Ella tendrá un problema físico. No perdió un embarazo, perdió varios. No me puede hacer responsable a mí de eso", dijo.

La denuncia contra Pampita fue realizada en noviembre pasado.

El comienzo del escándalo

Viviana Benítez cuidó durante años a los hijos de la modelo, Bautista, Beltrán y Benicio, y también fue Dama de Honor en la boda de Pampita con Roberto García Moritán, la cual tuvo lugar el pasado 22 de noviembre.

Sin embargo, días después del casamiento, la joven presentó su denuncia penal por maltrato psicológico y hostigamiento al señalar que por culpa de los malos tratos que recibía de parte de la modelo, había perdido un embarazo.

Si bien la justicia a principios de este año desestimó la acusación de la ex niñera de los hijos de Pampita por "inexistencia de delito", ahora revocó el sobreseimiento de la modelo y conductora, y los jueces ordenaron que se investigue si existió no solo un hostigamiento y amenazas, sino también una privación ilegítima de la libertad.