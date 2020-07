“Me llegó una vela con forma de pene”: el desagradable recuerdo de Floppy Tesouro y el acoso de un fan anónimo

La modelo y panelista Floppy Tesouro recordó un desagradable episodio que le ocurrió hace casi diez años, cuando un hombre la acosó a tal nivel que llegó a mandarle a su trabajo hasta una vela con forma de pene, entre muchos otros obsequios. Consultada durante una entrevista, contó que cuando participaba del Bailando el propio Marcelo Tinelli hizo pública la situación. Sin embargo, se desató una polémica por las risas y comentarios irónicos de Silvina Luna y Cinthia Fernández, que participaban de la nota.

Todo ocurrió en El show del problema, el programa que conduce Nicolás Magaldi. Allí el conductor entrevistaba a Floppy Tesouro respecto a situaciones de acoso, luego de que esta semana la instagramer y periodista Nati Jota revelara que un hombre le había mandado audios acosándola e hiciera públicos los mensajes a través de capturas de pantalla y videos.

Tesouro no tardó en responder: “En una época en la que yo estaba en el Bailando, Marcelo Tinelli tuvo que hacer público que me estaba persiguiendo una persona que enviaba regalos obscenos”. Luego, la modelo y panelista contó que primero eran regalos sencillos que llegaban a través de la producción, aunque luego la situación escaló. “Yo recibía la flor, el perfume… Decoraba el camarín. Pero un día me llegó una vela con forma de pena”.

Sin embargo, durante la entrevista una breve discusión entre el conductor del programa y las panelistas Silvina Luna, Cinthia Fernández y Mica Viciconte, que hicieron algunos comentarios por lo bajo. Magaldi de inmediato las cruzó. “¡Quiero que tomemos el tema en serio, estoy buscando que en el programa se hable más de esto para que no les pase más!”, dijo enojado.

Ocurre que mientras Floppy Tesouro hablaba, Luna por lo bajo hizo un chiste sobre la vela con forma de pene, una ironía con el coreógrafo José María Muscari, también panelista: “José estaría feliz”. Magaldi, sin embargo, remarcó: “No es gracioso, es horrible”.

La situación de acoso que relató Tesouro no fue la única. Incluso, contó que vivió otra situación mucho más preocupante: “Yo salía de ensayar y de pronto recibí un mensaje que decía ‘qué bueno que vas por Libertador, camino corto’”.