“Me lo chamuyé un poco”: Dani La Chepi contó se levantó a su novio camionero

Es la historia de un amor como no hay otra igual. Entre los meses de marzo, abril y mayo de 2020, prácticamente no se podía salir a la calle. Durante esos días, mientras se repetía la frase “De esto vamos a salir mejores”, muchos aplaudían a los trabajadores esenciales desde sus balcones.

Una de ellas era Daniela Viggiamari, más conocida como la Chepi, que ahora brilla en la cocina de Masterchef Celebrity. Por esos días, cada noche y a pedido de su hija Isabella, aplaudían a los recolectores de basura. En una de esas jornadas, la instagramer quedó fascinada por Javier Cordone, el chofer del camión.

“Mi hija, que tiene 6 años, veía a los recolectores y los aplaudía, los saludaba, les hacía dibujos… Y cuando lo veo bajar del camión a él lo aplaudí yo…”, relató, entre risas, en una entrevista. Y completó: “Lo miré y dije: ‘Dios te bendiga…´ Un bebote, que no se los puedo explicar”.

También explicó cómo empezó la relación: “Desde el balcón, todos los días nos chamuyábamos un poquito. Primero nos pasamos nuestras cuentas de Instagram y después los teléfonos. Cuando abrieron un poquito más la cuarentena, que podíamos vernos afuera, empezamos a ir a la plaza y de ahí… pasamos a otra cosa y listo”.

En esta ocasión, la también cantante participó en Minuto para ganar, el programa de Marley, y habló un poco más sobre el nacimiento de su noviazgo: “Mi novio es chofer de un camión de recolección de basura. Nació en la pandemia por la ventana. Es muy linda persona. Muy fachero. ¡Vení y revoleame como una bolsa!”. Y completó: “Es más lindo que Mariano Martínez. Tiene un lomito… estoy empachada de amor”.

La participante de MasterChef enamorada.

Enseguida, La Chepi aseguró que ella fue quien tomó la posta: “Me lo chamuyé un poco. Se ve que él vio mis historias y vio que yo decía que me calentaba el chofer”. Y completó, que la onda nació gracias a su hija Isa de ocho años: “Yo le tiraba los perros a los pibes que corren atrás y un día se bajó el camionero. Le gritó: ‘¡Isa!’, con la excusa de la nena y cuando lo vi bien dije: ‘¡mirá lo que es esto! ¡Dios existe!’”.

“Ahí trajo un vino y me dijo: ‘Cuando termine esta cuarentena, lo tomamos’”, relató Dani. Además dijo que la relación entre el ex futbolista e Isa es alucinante: “Mi hija lo ama. Ella se hizo primero amiga de él y se ponía en la reja y me guiñaba el ojo. Me decía: ‘tenés que tener novio, mamá’. Ellos se quieren mucho y para mí eso es lo más importante”.

Antes de que BigBang diera a conocer la historia de amor hace unas semanas, nadie sabía que el novio de la Chepi conoció la fama y la gloria mucho antes que ella. Es que Cordone fue futbolista. En realidad, un goleador imparable en varias categorías de los torneos de Argentina. Debutó en Estudiantes de Caseros en 1995 y ese mismo año logró el ascenso a la B Nacional.

Durante su carrera, Javier formó parte de los clubes Ituzaingó (1997-1998), Estudiantes (Caseros, 1998-2000), Morón (2000-2002), Atlanta (2002-2003), JJ Urquiza (2003) y Barracas Central (2004). En su honor el banco de suplentes visitante del estadio Ciudad de Caseros (Estudiantes) lleva su nombre, en reconocimiento por los dos ascensos logrados.

Dani La Chepi dice que conquistó al chofer.

A lo largo de toda su carrera, el novio de la Chepi jugó en total 253 partidos con 63 goles convertidos 0.25 %, que lo convirtieron en uno de los goleadores más fructíferos e importantes del Ascenso. Se retiró en 2004, con sólo 29 años, por sufrir varias lesiones en sus rodillas.

Tras su retiro, se convirtió en el masajista de Barracas Central. Pero el sueldo era muy bajo, así que aceptó un trabajo en una empresa de recolección de residuos. Primero fue el recolector y al tiempo, se convirtió en el chofer del camión. Estuvo casado dos veces y tiene tres hijos. Ahora Javier es el protagonista de una maravillosa historia de amor con Dani La Chepi.