“Me manda señales”: Valeria Gastaldi contó que se comunica con su padre que murió el año pasado

Desde hace casi un año, Valeria Gastaldi siente una ausencia a diario. El 19 de julio de 2020, Marcos Gastaldi, el padre de la ex integrante del grupo Bandana falleció en Buenos Aires. Tenía 65 años, padecía mal de Parkinson y la enfermedad había hecho estragos en su cuerpo.

En medio de la pandemia de coronavirus, la despedida fue desoladora. El entierro fue en el Jardín de Paz de Pilar. Hasta allí se dirigieron su ex esposa, Marcela Tinayre; Nacho Viale; y sus hijos Rocco, Valeria y Marcos. En medio del dolor, y tal como le sucedió a miles de familias en el país, solo pudieron acercarse hasta la puerta del cementerio, par respetar el protocolo sanitario.

Tras la tristeza, Valeria encaró nuevos rumbos personales y profesionales. Y tuvo una hermosa sorpresa. La ex integrante de Bandana comenzó a preparar su disco solista y se metió de lleno a escribir temas. En el medio de todo eso, Gastaldi se enteró que estaba embarazada. Una alegría en medio del dolor absoluto.

Durante una entrevista, Valeria contó: “Mi hijo se va a llamar Marcos sí o sí. Era algo que sentí muy dentro mío. Es una especie de homenaje. El primer nombre no lo elegí pero Marcos va a estar seguro”. Y completó: “No quedaba otra opción, porque al ser algo que llegó a mi vida tan pegadito a la partida de él era como que tiene que llevar esa magia. Creo que es parte de las señales que me manda. Lo extraño muchísimo”.

En este sentido, la cantante aclaró que su padre le manda señales a diario y que lo siente muy presente en su vida. “A veces pienso que vaya uno a saber a dónde va la gente que muere, pero de repente le pido que me mande una señal y, ya sea por canciones o cosas que eran muy significativas para él, aparecen. Hay días en que le pido que me ayude con algo y lo hace”, contó, un tanto emocionada.

“La verdad que es muy difícil adaptarse a que la manera de comunicarte sea a través del corazón pero es algo real. Me había pasado de perder otros seres queridos pero no alguien tan importante, tan presente en mi día a día y que me marcara tanto cómo él”, explicó sobre el duelo por el que atraviesa tras el fallecimiento del empresario.

"Estoy transitando un proceso de despedida doloroso. Compuse una buena parte de mi disco a partir de eso... sentí la necesidad de compartir todo esto porque es reflejo de lo que me pasó el año pasado y que aún sigo viviendo pero que también vive mucha gente que hoy por hoy está perdiendo a sus seres queridos", relató Valeria, sobre lo que vivió en los últimos meses.

En cuanto a la llegada de su bebé y cómo fue darle la noticia a su familia, Gastaldi explicó: “Llega para dar luz en este momento duro. Cuando le conté la novedad a toda la familia fue emocionante. Lloraron muchos. Varios me dicen que a este bebé me lo mandó mi papá. Marcela, entre ellos. Y mis hermanos, Rocco, y los que tengo de mi mamá y mi papá, estaban muy contentos por mí. Es muy fuerte”.

Y luego recordó sobre los últimos meses de su padre: “La cuestión hospitalaria fue súper cruel. Una semana antes de morir, papá ingresó a una clínica que estaba disponible para la urgencia de ese momento. Cayó ahí y fue terrible. Entiendo que los hospitales estaban aprendiendo a lidiar con la pandemia, pero el manejo fue raro. Le hicieron el test de Covid, le dio negativo, pero unos días después se lo hicieron de nuevo y dio positivo. Nunca nos dieron explicaciones. Y a partir de ese momento, no nos dejaron ir más. Nos hisopamos 20 personas para ir a verlo, pero no nos dejaron entrar y nos lo entregaron ya fallecido”.

Y completó sobre lo que vivieron en 2020, en medio de la cuarentena: “Fue un horror. Y más allá de que la despedida fue larga, fue duro no poder estar al lado de él cuando sabíamos que todo se iba a desencadenar. Papá se apagó en una semana. Y eso fue shockeante. Lo teníamos tan bien cuidado con la internación domiciliaria… Pero se complicó, nos lo sacaron de las manos y no lo pudimos ver más”.

Y agregó: “De hecho, al poco tiempo empezaron a flexibilizar las reglas en este sentido porque se dieron cuenta que le estaban arruinando la vida a mucha gente. Tampoco pudimos enterrarlo. Tenemos ganas de hacer una ceremonia en la casa donde vivió con Marcela durante 20 años. Será cuando la gente se pueda reunir en mayor cantidad, porque son muchos los que no lo pudieron despedir. A mi papá lo quería desde el trapito de Figueroa Alcorta hasta el dueño del banco más importante de la Argentina. Y nos gustaría hacer alguna ceremonia en Uruguay, cuando se pueda viajar”.