"Me ningunearon": la palabra de Víctor Hugo Morales tras su sorpresiva salida de C5N

En medio de la crisis económica que azota al país, sumado a las elecciones presidenciales que están por venir, se dio a conocer que Víctor Hugo Morales no seguiría al frente de El Diario de la Tarde, el informativo vespertino de C5N, por no haber llegado a un acuerdo con las autoridades del canal de noticias. Según afirmaron fuentes cercanas a las autoridades del canal, el periodista habría exigido una abultada suma de dinero para continuar a cargo del noticiero que los directivos se negaron a pagar. Pero la historia del periodista es muy diferente.

Este jueves, el conductor opositor al gobierno de Mauricio Macri –quien en los últimos días había criticado a Alberto Fernández por su presencia en un evento organizado por el Grupo Clarín el 22 de agosto pasado- explicó en su programa radial “La mañana” por AM 750 que la decisión de no estar más a cargo del informativo fue impulsada por un “ninguneo” que sufrió.

"Sin que me echen -porque no me echaron- y sin que me haya ido -porque yo lo que quería era que me llamaran, conversar y arreglarlo- estoy afuera y la sensación que tengo es que esto sigue así y colorín colorado esta etapa de mi vida parece que ha terminado", contó.

La relación entre Víctor Hugo y la línea gerencial de C5N no estaba atravesando su mejor momento debido –entre otras cosas- a la adhesión del periodista a un paro organizado por los trabajadores del canal en reclamo del pago de salarios atrasados.

“Hace un mes y medio hubo un paro en el canal, yo siempre acompaño los paros. Cuando hago un acuerdo con las empresas, cuando te van a buscar, que es cuando te aceptan cualquier cosa, yo siempre aclaro que si hay un paro de trabajadores, siempre paro”, explicó VHM.

Y sumó: “Me considero un laburante. Ese día, una persona que dirige el canal vino a reprocharme. Cuando lo advertí reaccioné duramente. Él también se puso muy duro, nos plantamos fuerte y había gente mirando, trascendió”.

Aquel dirigente no era otro que Carlos Infante, a quien en julio de 2018 se le encomendó – junto al CEO Ignacio Vivas- el presente y futuro de C5N. “La pelea trascendió y vinieron a preguntarme de otros medios. No dije nada porque mi intención nunca fue dañar a C5N. No quiero provocarle un daño a C5N, el canal es mucho más importante por todo lo que significa”, remarcó.

Lo cierto es que C5N, con menos dinero y tecnología que el canal Todo Noticias (TN) del Grupo Clarín, supo escalar en el rating como el único medio claramente opositor a Cambiemos. Sin ir más lejos, lideró en audiencia en las últimas elecciones primarias. Por esta razón, para Víctor Hugo el canal de noticias “ha cumplido una misión espectacular, extraordinaria” este tiempo.

Según explicó en su descargo, ese mismo día en la que se produjo la discusión con Infante, tenía una reunión con la parte administrativa y económica del cabal: “Cuando hice el arreglo a principio de año, les dije que no quedaba conforme, que lo reveíamos en 6 meses. Ese día en que tenían que responderme justo fue el día del paro y me peleé con el tipo que tenía que responderme”.

“Me podían responder que no, que seguía todo igual…Pero lo que ocurrió es que nunca más me llamaron para nada. Y el ninguneo sí que duele. Si yo contara la situación dramática de salud en la que fui a trabajar el día de las elecciones, basta con eso para pensar con mucha pena cuánto se da del lado del laburante”, agregó, visiblemente molesto.

Y continuó: “Yo ese día di mi vida, un poco, porque no podía estar. Como nunca más me dijeron nada y como sentía que no me merecía que no me llamen a la oficina, eso no corresponde con nadie. Menos con un tipo que da bastante, yo he jugado bastante. Yo acepté un sueldo que no me convenció porque quería estar en la pelea maravillosa que se ha dado”.

Fue entonces que VHM sostuvo que un día se retiró del canal porque andaba mal de salud y que después le dijo a las autoridades “que no iba más porque me siento ninguneado. Esperando que me llamen. No me llamaron ni me han vuelto a llamar. La sensación que tengo es que Colorin Colorado, esta etapa de mi vida parece que ha terminado”, finalizó.