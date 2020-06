"Me pasé jabón por las tetas y me encontré un bulto": Barón habló del cáncer de mama y recomendó ir al médico

La novela de ¿amor? en plena cuarentena ya fue más o menos conocida: con el objetivo de que su hijo pueda pasar el aislamiento con ambos, Jimena Barón y Daniel Osvaldo decidieron volver a convivir bajo el mismo techo a varios años de la escandalosa separación. Esta semana, sin embargo, la actriz y cantante contó que había regresado a su casa luego de una serie de estudios médicos, aunque ahora sorprendió al contar que volvería a lo de su ex marido nuevamente.

Por ahora, la ex pareja desmiente los rumores de reconciliación, aunque lo cierto es que en las redes no dejan de tirarse palitos, lo que bien podría ser un indicador de que hay un romance en puerta o, como se encargó de aclarar ella, es sólo buena onda por el hijo de ambos, Momo.

Lo cierto es que esta semana Barón le contó a sus seguidores que tras varias semanas en la casa de Osvaldo había regresado a su vivienda, luego de someterse a una serie de estudios médicos que la tuvieron muy preocupada, ya que mientras se bañaba se había palpado y descubrió un bulto en una lola, que finalmente resultó ser una contractura muscular.

De todos modos, la cantante aprovechó para concientizar respecto al cáncer de mama, también a través de unas stories de Instagram. “No dejen de hacerse ver si les pasa algo porque puede ser peligroso. Empecé con un dolor en la pierna, en el ciático, me dieron unas pastillas que fueron como una especie de calmante. Se me terminó re instalando esto porque necesitaba ver a un kinesiólogo, se me complicó y sigo con la pierna hecha mierda”.

Pero lo más llamativo fue que contó el momento en el que se palpó una lola y descubrió un bulto que la preocupó: “Me estaba bañando, sola, me paso el jabón por las tetas: bulto. Sabemos todas y sino, aprovecho. Nos tenemos que tocar las tetas todo el tiempo, hay que chequear, no sentir nada y si sentimos algo, ir al médico”. “Se me hizo una pelota que se me pegó al músculo, imagínense el cag…”.

En este contexto, y como ya terminó de someterse a todos los controles médicos, Barón contó que volverá a la casa de su ex. “Daniel Osvaldo todo el viento a tu favor. Ese ‘walicho’ sí se puede ver”, escribió en Instagram y arrobó a su ex marido. “Vas a tener que asistirme, así que poné los ñoquis”. “Yo te asisto”, le respondió él.