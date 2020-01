"¡Me quieren ensuciar!": Susana Giménez, sin programa y forzada a escribir un comunicado

Susana Giménez empezó el 2020 con el pie izquierdo. Después de que le comunicaran desde Telefe que no continuarían con su ciclo dominical, la diva hizo las valijas y se instaló en Punta del Este para celebrar las Fiestas. El escándalo protagonizado por su nieta, Lucía Celasco; la polémica que generaron sus declaraciones con respecto a la pobreza y la historia detrás del comunicado "forzado" que compartió para aplacar las aguas.

"Susana está preocupada. Ella siempre es muy distendida y relajada. No le da mucha pelota a lo que se dice, pero lo que pasó ya pasó todos los límites", aseguraron a BigBang desde el entorno de la diva. Lo que llamó la atención fue que tardó más de diez días en pronunciarse, después de las fuertes críticas que recibió tras asegurar que debían mandar a la gente "pobre" al campo.

El durísimo comunicado que Susana publicó en Instagram

La diva utilizó su cuenta de Instagram para responder a las acusaciones y defendió su derecho a opinar sobre la actualidad del país. Según pudo saber este medio, Giménez siente que hay "animosidad" detrás de la catarata de críticas que recibió por su posición a favor del ex presidente, Mauricio Macri. "¡Me quieren ensuciar!", se habría quejado, antes de tomar la decisión de hacer pública su respuesta.

"En los últimos días, gran cantidad de medios periodísticos han polemizado y tergiversado incansablemente mis dichos. Con la tranquilidad de saber que mi comentario no quiso ser irrespetuoso o despectivo, opté por guardar silencio".

"'La gente me conoce', pensé. 'No hace falta que aclare nada'. Pero pasan los días y veo que siguen, siguen y siguen; entonces me parece que vale responder".

"Aunque parezca mentira tener que aclararlo, amo mi país y me duelen tremendamente el hambre y la pobreza".

"Como todos saben, en distintas ocasiones he hecho públicas mis impresiones sobre política, economía y corrupción. Temas que me preocupan y sobre los que tengo derecho a opinar como cualquier ciudadano".

El escándalo con Lucía Celasco y la esquiva posición de Susana

La contundente respuesta de la diva se contradice con la fría y esquiva posición que tomó después de que se hiciera público el video en el que se la puede ver a su nieta, Lucía Celasco, golpeando, denigrando y maltratando a un turista en Punta del Este.

En su momento, la diva se limitó a aclarar: "Que se haga cargo mi nieta, yo muzzarella. Lo de Lucía fue ‘wrong moment’. Un poquito la reté. Pero no me quiero meter. Que arregle con su mamá. Yo a mi hija ya la crié y ahora le toca a ella".

Un 2020 sin televisión, ni proyectos

Este año, la diva no se sumará a la grilla de Telefe. Aunque en un principio se había especulado con la posibilidad de que, tal como lo hizo en otras ocasiones, grabara especiales televisivos por el mundo; lo cierto es que el presupuesto no fue aprobado y no tendrá espacio este año.

Sin embargo, desde el canal confirmaron que la diva participará al menos del festejo por las tres décadas de la emisora.