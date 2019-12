"¡Me robaron! ¿Son tontas?": grave denuncia de la ex niñera de "Pampita" y los chats "prueba"

Viviana Benítez, niñera de los tres hijos de Carolina "Pampita" Ardohain, encendió la mecha de un enorme escándalo luego de acusarla de maltrato psicológico y de responsabilizarla por la pérdida de un embarazo de tres meses.

Gritos y acusaciones contra "Pampita"

La relación de la modelo con su empleada no sólo era profesional sino que había pasado a un plano de amistad. Tanto que Benítez fue dama de honor de la reciente boda de Pampita con Roberto García Moritán.

De acuerdo a su relato, trabajaba cama adentro sin horarios fijos, y a veces también los fines de semana. Incluso tuvo que encargarse de pagar el alquiler de la casa y de administrar el dinero en efectivo que cobraba Ardohain.

"Siempre nos agarraba a todas, pero como era yo la que estaba desde hacía más tiempo, se la agarraba conmigo. La pareja que tenía en ese momento también se metía", contó ilustrando con un episodio ocurrido dos años atrás en el cual la modelo la acusó de un robo.

"Un día entró a la cocina, yo estaba con otra chica. Se le había perdido la llave de la caja fuerte del banco. 'Dijo: 'Me robaron esto: hablen entre ustedes y que aparezca ahora. Ustedes saben todo lo que hago, saben mis movimientos y son las únicas que están en la casa; hablen entre ustedes y que aparezca antes de las 11 de la mañana'", recordó.

"Mi compañera le dijo que no podía acusarla sin pruebas. Pampita, entonces, empezó a agarrar cosas que tenía en la cartera y las tiraba: '¿Van a ir a robar el banco? Son tontas, ahí hay cámaras', nos decía. Yo agarré mis cosas y me fui a mi casa. Al día siguiente perdí mi embarazo y el médico me dijo que puede haber ocurrido a causa del estrés". continuó.

Benítez confirmó la presentación de dos denuncias en la Justicia, una por hostigamiento y maltrato psicológico, y otra por presuntas irregularidades en el cobro de sus haberes.

La defensa de Pampita

Momentos después del relato de su ex empleada, Pampita se comunicó con Crónica TV para negar los hechos. "Se va a responder en la Justicia. Nunca tuve un problema laboral con un empleado, estoy sorprendida y angustiada. Tengo mucho material de prueba. Nunca se adeudó nada, no hay horas extras porque no se hacen, porque hay horarios que en mi casa se cumplen a rajatablas. Hay testigos", aseguró.

La modelo además señaló que a Benítez le pagaba "mucho más de lo que dice la ley" y que posee mensajes de WhatsApp que prueban que renunció a su trabajo. "El lunes me dijo que a fin de mes no iba a venir más. No le contesté porque quería que hablemos en persona. A la noche me dice que había hablado con un abogado laboralista. Tampoco le respondí porque quería verla. Y se fue de casa sin despedirse de nadie. Ella no fue echada", subrayó.

Además, Ardohain publicó en su cuenta de Twitter varios mensajes que intercambió con Benítez en los cuales la niñera le describe en un marco afectuoso el mal momento que estaba atravesando por la pérdida de su embarazo.

"Se me juntó todo, pero ya voy a estar bien. Perdón si descuido mi trabajo, pero de verdad me siento mal. Voy dos veces por semana al psicólogo", explicaba la niñera. "Ya vas a mejorar, de a poquito. Hay que vivir el duelo", respondía la modelo.

"No hay apuro, hay que estar mal a veces. Es normal. Me tengo que ir a dormir. Te mando un beso grande. Cuidate. Disfrutá del finde. Dios te va a dar muchas alegrías", agregaba Pampita en otro mensaje. "Gracias, vos no tenés idea de lo que yo te aprecio y lo que ayudan todos los días, a mí me cuesta mucho, después de perder dos embarazos, los chicos son mi contención. Gracias por todo", expresaba Benítez.