"Me sentía un bebé": Lanata fue operado en Estados Unidos y festejó que pudo volver a sentarse

Jorge Lanata fue sometido a una cirugía en los Estados Unidos para tratar una fractura lumbar que sufrió meses atrás luego de una caída al terminar su programa de radio Mitre y que durante varias semanas le impidió permanecer sentado más cinco minutos producto de un gran dolor. “Logré estar sentado cinco horas, siento la libertad”, aseguró, y adelantó que en los próximos meses volverá a trabajar.

El mal trago para Lanata comenzó meses atrás, luego de una serie de caídas que sufrió y que derivaron en complicaciones para su salud. En octubre, el periodista y conductor de radio y TV anunció en un video que suspendería su actividad laboral para abocarse de lleno a una rehabilitación integral, que lo tuvo dos meses en el sanatorio Fleni sin poder permanecer sentado por largos períodos de tiempo producto del gran dolor que sentía. Primero podía permanecer unos 15 minutos, aunque con el correr del tiempo sólo aguantaba cinco minutos sentado.

La cirugía, una “cifoplastía”, fue realizada en el Hospital Presbiterano de Nueva York. “Duró 45 minutos, a las dos horas y media ya nos estábamos yendo”, le dijo Lanata al diario Clarín desde los Estados Unidos. “Después estuve varias horas sentado, parece una estupidez, pero cuando no te podés sentar es lo más importante que te puede pasar en la vida”, agregó.

Ocurre que por los dolores que le produjo la lesión en la columna el conductor de Periodismo para Todos no podía permanecer más de 15 minutos sentado. “Después me dolía muchísimo. Y eso de a poco se fue reduciendo, fue terrible. En las últimas semanas podía estar sentado nada más que cinco minutos y a la mitad me empezaba a doler muchísimo”, comentó. En este sentido, agregó que durante el tratamiento alguien le dijo que al estar acostado todo el tiempo tiene “la visión de un bebé porque estás mirando para arriba”. “Fue tal cual, me sentía así”, detalló.

Estoy volviendo en febrero a la radio y en mayo vamos a volver con PPT".

De todos modos, Lanata aclaró que si bien sus dolores revestían gravedad “no corría riesgo de vida. No tuve miedo, pero tuve una gran desmejoría de mi manera de vivir y eso es fuerte, cuando me caí en la radio sí me asusté, fue muy feo caerse de espaldas, se te corta la respiración y te duele muchísimo”.

“Todos estos meses me hicieron volver a darle entidad a estas cosas que parecen menores pero no lo son, hoy me volví a sentar y estaba feliz. Todo lo que hago es sentado: hago radio, escribo, mi programa de tele. El 80 por ciento de mi tiempo y mi producción no la puedo hacer acostado. Por eso tuve que dejar de laburar”, lamentó.

Sin embargo, la expectativa de Lanata es reincorporarse a la radio y la tele pronto: “Estoy volviendo a la radio en febrero, vamos a hacer Periodismo para Todos a partir de mayo y estoy empezando a rodar unos documentales para Disney y Nat Geo”.