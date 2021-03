“Me siento una vieja verde”: Pampita contó quién es la figura internacional que le gusta

Aunque no suelen decirlo, los famosos también son cholulos. Y mucho más cuando se trata de celebridades que los atraen. Y Carolina Ardohain reveló que hay un hombre, de fama internacional, que le gusta y no es, puntualmente, su marido Roberto García Moritan.

Pampita contó quién es la estrella que la atrae.

En la última emisión de su programa Pampita Online, la conductora recibió en su living a la panelista Paula Galloni. En el aire, reveló que le había pedido al musicalizador que pusiera una canción del colombiano J Balvin y agregó: “Lo hice porque soñé con él y dije ‘esto se lo tengo que contar a la gente de Pampita Online'. Además, va a ser papá… ¿será que lo conecté con vos, Caro?”.

Mientras Pampita analizaba la situación, su panelista contó que después de soñar con el colombiano se dio cuenta de que le gusta J Balvin. “Me gusta un poco. Es como un guilty pleasure, un placer culposo. Ese hombre que te gusta, pero te da un poco de culpa”, le explicó a la modelo. Y Galloni remató: “¿Cuál es tu placer culposo?”.

Pampita, que está embarazada y espera su primera hija con García Moritan, no se quedó atrás. Rápida de reflejos respondió: “A mí me gusta Maluma”. Y agregó, sin vergüenza: “Me siento re vieja verde porque tiene veintialgo el chico, y cuando voy con mis amigas me da como cosa. Baila, te sonríe, tiene muy buena onda en el escenario, pero es muy chiquitito. ¡Me da como culpa mirarlo!”.

Esa no es la primera vez que lo confiesa. Hace unos años, cuando estaba en pareja con Juan Pico Mónaco, contó que había cruzado a Maluma en una playa, pero que no pudo pedirle la típica foto de cholula porque el ex tenista no la dejó. “Me dijo que iban a empezar a decir cualquier cosa”, contó Pampita.

“Después me lo crucé una vez más. Venía de la playa, hecha un desastre, con los chicos colgando, me subo al ascensor y ¿quién estaba? Maluma. Ahí no le pedí nada porque yo estaba toda desarreglada”, dijo, entre risas, la modelo. Por ahora, la conductora tiene la cabeza en su embarazo. Pero no le va a faltar oportunidad para cruzarse a Maluma. La tercera será la vencida.