"¡Me tenés las pelotas llenas!": Cinthia Fernández a las trompadas con una vecina que le robó un paquete

Mientras todavía surfea las olas mediáticas de su escandalosa separación de Martín Baclini, Cinthia Fernández volvió a protagonizar otro escándalo: esta vez, en el exclusivo barrio en el que vive junto a sus tres hijas. ¿Qué sucedió? La panelista escrachó a una vecina que se había quedado con un producto de belleza que había comprado por Internet la modelo y la situación se desmadró, al punto que terminó con un episodio de violencia física. El video y el duro descargo de la bailarina.

Todo comenzó cuando Cinthia se comunicó con la empresa a la que le había comprado un costoso dermolimpiador facial -cuyo valor de mercado ronda los 20 mil pesos- y le notificaron que el paquete había sido enviado y recibido en el barrio privado en el que vive. Al consultar en la guardia, la modelo se enteró de que una de sus vecinas se lo había quedado y no dudó en ir a la puerta de la casa para increparla. Eso no fue todo: grabó de principio a fin el cruce.

"Resulta que desde el correo pusieron mal el número de mi lote, entonces la guardia lo entregó a otra casa. Desde la guardia me dijeron: 'Ahí hablamos con la vecina, dijo que vayas a buscar el paquete'. Es decir que desde hace una semana alguien se quedó con un paquete que no le pertenecía. Voy, toco la puerta y miren qué pasó. La verdad es que es tristísimo, sin palabras".

El video comienza con Cinthia tocando la puerta de su vecina, quien de inmediato le pide de buen modo que aguardara y se la ve salir del plano en busca del paquete. "Me llamaron por tu paquete. Yo ni sabía. Lo agarré y lo usé. ¿No te molesta? Está usado", intentó explicarle la mujer. "¿Cómo vas a usar algo que no es tuyo y no pediste?", respondió con sorpresa la bailarina. "No, porque yo también había pedido y pensé que era mi paquete", se justificó.

La mujer le explicó que les preguntó a los de la guardia si estaban seguros de que era su paquete, porque no era lo que había pedido. "Me dijeron que sí y lo usé. Pero yo pregunté", resistió. "¿Pero cómo vas a usar algo que no pediste?", insistió Cinthia. "¿La querés o no la querés?", le espetó la mujer, ya cansada por el tenso cruce. "Por supuesto, es lo que corresponde. Lo que vos hiciste fue un robo. Encima, con todo lo que está pasando, usaste algo que es de cuidado personal y te quedaste con algo que no es tuyo y te hacés la boba", denunció la bailarina.

La vecina se cansó. "Haceme la denuncia", le dijo, al tiempo que se negó a entregarle el aparato. "No lo vas a tener, porque te estoy diciendo las cosas como son y vos", intentó decirlo, cuando Cinthia la interrumpió e insistió con que le había robado. "Demostrá que es tuyo", le reclamó la mujer, al tiempo que le pidió que bajara el tono. La pelea escaló y la vecina intentó cerrar la puerta. En ese momento, la bailarina se interpuso e ingresó a la vivienda.

¡Me tenés las pelotas llenas! ¡Creés que sos la única famoda del mundo!"

En un momento, la grabación se corta. Según Cinthia, la mujer la empujó y su hija le tiró del pelo. Ese momento no fue registrado por el celular de la bailarina. La siguiente secuencia muestra a las tres mujeres, todavía discutiendo con el paquete en el piso. "¡Me tenés las pelotas llenas! ¡Creés que sos la única famoda del mundo!", le gritaba la hija de la vecina acusada por robo, mientras también grababa la secuencia.

Finalmente, Cinthia se fue del lugar con su paquete usado y anticipó que tomará acciones legales contra la mujer. "Me robaron, me pegaron entre dos personas: una me empujaba con muchísima violencia y la otra me tiraba del pelo. Encima no pidieron disculpas. Hice la denuncia en la comisaria".