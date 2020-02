"Me tenés las pelotas por el piso": la bronca de Barbie Vélez contra Tamara Pettinato por su noviazgo

Tamara Pettinato y Barbie Vélez protagonizaron un durísimo cruce en Divina Comida, el reality show de Telefé en el que un grupo de famosos comparte cinco cenas a lo largo de una semana en las viviendas de cada uno de ellos. El tenso ida y vuelta se dio luego de que la panelista de Cortá por Lozano y radio Con Vos le recordara a la hija de Nazarena el noviazgo con su hermanastro.

Todo ocurrió durante la cena que ofrecía en su casa el ex futbolista y panelista José “Peluca” Chatruc, y de la que también participaban Mariana Genesio Peña y Santiago Artemis. La tensa discusión entre Pettinato y Vélez, además, no era la primera, ya que en el episodio anterior del reality también habían tenido un cruce, también por el llamativo noviazgo de Barbie Vélez con Lucas Rodríguez, hijo de Fabián Rodríguez, quien fue pareja de Nazarena Vélez. En varias ocasiones, Tamara le insistía en que Lucas era como un hermano o un primo.

Pero lo de anoche fue aún más fuerte. Barbie contaba que le fastidiaban las primeras citas y que solía ponerse nerviosa: “Necesito tomar alcohol antes para relajar, odio las primeras citas”. De inmediato, la hija del ex saxofonista de Sumo no dudó en salir con los tapones de punta y arremetió con dureza. “Por eso salís con tu hermanastro, porque no hay primera cita”.

Desde luego que a Barbie la frase no le cayó para nada bien. De hecho, la polémica hasta viva desde hace tiempo por el vínculo entre la hija de Nazarena con su novio. De hecho, ambos comparten como hermano a Thiago, de diez años, el hijo en común de la vedette con su fallecido marido, Fabián Rodríguez.

“Tamara, me tenés las pelotas por el piso, flaca”, disparó Barbie, ya sin filtros. Pero Pettinato no se quedó ahí y le retrucó con un chiste: “Ahora mi plan es buscar un novio con hijos, que ya venga con hijos. Entonces hacemos unir a los hermanastros”. Luego, le guiñó el ojo a Vélez, que obviamente se enfureció aún más.

“Sos una patada en los huevos, flaca”, se defendió Barbie. “Roberto, ¿qué le hiciste a este piba para que te salga tan doblada?”, dijo en referencia al papá de Tamara. “Yo tuve hermanastros y dije ‘ay, mirá’ y al final no me gustó. Pero tenía la fantasía, en realidad no lo concreté porque justo no era el hermanastro adecuado”, ironizó Tamara.