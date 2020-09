"Me trataron de asesina": Esmeralda Mitre denunció un complot en su contra y apuntó contra Rodríguez Larreta

La novela sobre el error en la carga del resultado del hisopado de Esmeralda Mitre, el cual se informó como positivo de coronavirus (Covid-19) cuando en realidad fue negativo, sumó un nuevo episodio ayer por la noche cuando ella denunció que se trató de un complot orquestado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

“A mi me habrían truchado ese resultado. Y además filtrar algo que es personal, eso es ilegal. Y que encima el jefe de Gobierno salga a decir públicamente con descaro ’Nos equivocamos porque el DNI era parecido’. Horacio Rodríguez Larreta, ¿de qué me estás hablando?”, expresó una indignada Esmeralda Mitre. “Mi abogado va a ir con todo contra el Gobierno de la Ciudad y los errores que ha cometido”, dijo Mitre cuando pidió la palabra en la pista del Cantando.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

“Esto es claramente un boicot, una mano negra contra mí y contra la productora. Porque claramente si se meten conmigo se meten con la productora. La orden que le di a mis abogados fue que vayan a fondo contra quien sea. Yo fui la que llamó al Gobierno de la Ciudad para que digan que es mentira”, agregó.

¿Qué fue lo que sucedió? Huno un error en la carga del resultado de su hisopado por parte de OSDE. El pasado 28 de agosto el Hospital Elizalde le informe a esa obra social que el resultado de la prueba había dado negativo. Ese mismo día desde OSDE, como establece el protocolo, tienen que cargarlo en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), pero lo hacen como si fuera positivo. El lunes 31 de agosto, como consecuencia, el Equipo de Seguimiento de Contactos Estrechos de la Ciudad inicia el protocolo de contacto con la supuesta contagiada para seguir sus contactos estrechos dado que figuraba en el SISA con positivo. Cuando se muestra que su hisopado fue negativo, el Ministerio de Salud de la Ciudad inició un sumario administrativo para ver cómo fue el error.

Toda esta situación es la que hizo que Mitre denuncie primero un complot en su contra por parte de las autoridades de la Ciudad. Pero no sólo eso.

“A mí me trataron de presunta asesina. Hay un punto donde hay que tener un poquito de piedad. Yo voy a ir hasta el fondo con esto”, comenzó su descargo en la pista. “¡Oh casualidad! Soy yo la persona que está acá injuriada por una mentira. ¿Cómo quedo yo con todos mis compañeros? El viernes no había sospecha, ya estaba el resultado. Yo no tengo por qué avisar, paranoiquear gente, si no había tenido ningún síntoma de nada”, continuó ya con lagrimas en sus ojos.

En el medio de la tensión y las acusaciones cruzadas, el que también salió a hablar y explicar la situación fue uno de los productores del certamen, el Chato Prada. “Anoche (por el lunes) algo raro estaba pasando. Decían que Esmeralda había dado positivo. Hoy la llamamos, y nos dijo que se había hecho un hisopado el viernes y que le había dado negativo. Pero el gobierno nos llamó y nos dijeron que había dado positivo”, contó.

“Hablamos con Esmeralda para que se haga otro en el día de hoy y nos informaron que dio negativo. En el transcurso de la tarde tuvimos mucha preocupación. Cargaron mal un DNI y ahí estuvo el error”, agregó. “Nos dieron la información porque es un programa masivo, con mucha gente. Ella cantó el viernes, y nos hicieron dudar. Por suerte vino ese comunicado de parte del gobierno de la Ciudad. Pero el último le acaba de dar negativo”, remarcó.